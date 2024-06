– Milyen célkitűzésekkel vágott neki a ciklusnak?

– Nem volt számomra ismeretlen Dombóvár helyzete, hiszen immár több mint harminc éve több szálon is kapcsolódok Dombóvárhoz, a dombóvári emberekhez – kezdte válaszát Pintér Szilárd polgármester. – Egyrészt a banki szférán keresztül és a dombóvári térséget összefogó társulás elnökeként sok barátom, ismerősöm van a településen. Mondhatjuk azt, hogy az utolsó lehetősége volt a városnak a változás a felzárkózáshoz. Nagy volt a tét és 2019-ben sikerült megértetni a választópolgárokkal, hogy új városvezetésre van szükség, hogy ésszerű, előremutató beruházásokkal lendületet hozhatunk és elindulhat a fejlődés. Nem kevesebb, mint gyermekeink és unokáink jövője volt a tét. A változás számunkra egyet jelentett a nyugodt közélettel, a szabad döntésekkel és a fejlődéssel.

– Mit sikerült ezek közül megvalósítani?

– Büszke vagyok, hogy elkészült több mint száz új parkolóhely, Mászlonyban az összes önkormányzati út aszfaltozott lett, Szőlőhegyen három utcában történt útfelújítás és a Garai horhó is kiválóan járható. Újdombóváron és a belvárosban is történtek szép számban útfejlesztések. Az egész városban több mint húsz utca volt érintett a járdák felújításában, térkövezésében. A fiatalok előszeretettel használják a megépült pumpapályát, és új közösségi tér várja a családokat a Gyár utcában. Gyermeknapon átadtuk a kor igényeinek megfelelő, modern játszóteret a város szívében. Három új közösségi ház újult meg, melyet a civil szervezetek már birtokba is vettek Tüskében, az Erzsébet utcában és Mászlonyban. A temetőkben, parkokban számos fejlesztés történt a lakosság igénye, jelzése szerint. Sikerült a megkezdett beruházásokat úgy befejezni, hogy azok szakmailag megalapozottak, és a kivitelezők minőségi munkájának köszönhetően elégedettek lehetünk. Mindez a Tolna Vármegyei Önkormányzat és a kormány támogatásával valósulhatott meg. Több mint hárommilliárd forinttal tudtuk a város vagyonát gyarapítani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásból nyert pályázatokból. Kiváló minőségben készült el a hivatal energetikai felújítása, a József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése, a város második legnagyobb egészségügyi intézményének felújítása az Arany János téren, és az ipari park fejlesztésének köszönhetően méltó körülmények között dolgozhatnak a vállalkozók. A tájépítészek tervei alapján modern környezetet tudtunk kialakítani az Ady és a Fő utcában. A bölcsődében bővítés és nagyobb volumenű fejlesztés történt, és korábban nem tapasztalt korszerűsítés zajlott a nevelési és oktatási intézményekben. Nyilvánvalóan a sportlétesítmények megújításra is kiemelt figyelmet fordítottunk. Örömmel jelenthetem ki, hogy már minden iskolának van műfüves pályája, tornaszobát építettünk az óvodákban. Mindenképpen pozitív eredmény, hogy a kimondottan előnytelen gazdasági környezetben az elmúlt öt évben történtek fejlesztések a vállalkozási szférában is Dombóváron.