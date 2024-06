Polgármestereink jelentős része a negyvenes-hatvanas korosztály széles táborát erősíti vármegyénkben. Ezt állapíthattuk meg abból a reprezentatív mintából, amit a település vezetőket tartalmazó listából vettünk. Ebből a lajstromból az is kiderült, hogy szűkebb pátriánkban nincs huszonéves polgármester. Geográfiai érdekességet jelenthet, hogy Dunaföldvártól alig tíz kilométernyi távolságra viszont már van. Igaz, a határ túloldalán, a Fejér vármegyei Előszállás helységben – két utcája a térkép tanúsága szerint át is nyúlik hozzánk –, ahol huszonegy éves a település első embere.

Salgó Ivett, a hölgyek közül a legifjabb polgármester a tavalyi, mőcsényi falunapon. Fotó: Kiss Albert

A közéletben edződtek

Ha tehát húszas éveit taposó polgármesterünk nincs is, harmincasunk azért akad néhány. Ebből a szempontból abszolút értelemben vett listavezetőnek számít Borza Ferenc, aki 31 évesen kapott bizalmat Kistormás választópolgáraitól. Tetézi ezt a rekordot az a tény, hogy legifjabb polgármesterünk 2014 (!) óta tagja a helyi önkormányzatnak. Az életkor szerinti regiszterben második helyen található Salgó Ivett, aki 35 évesen lett ismét polgármester Mőcsényben. A hölgyek csapatának listavezetője 2022-ben, időközi választáson nyert első alkalommal. Mikesné László Viktória 38 évesen lett Csibrák vezetője. Számára sem ismeretlen a közéleti tevékenység, hiszen korábban az alpolgármesteri teendőket látta el. Szintén 38 éves Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere, aki egyébként 2018-tól a városházán dolgozott. Műszaki és hatósági ügyintézőként ellátta a városüzemeltetéssel kapcsolatos teendőket is. Dávid Tímea, Aparhant polgármestere 40 éves, a község irányításában már 2019, azaz 35 éves kora óta jeleskedik. Róla is elmondható, hogy közigazgatási szakértelmét annak idején hivatali munkatársként gyarapította.

A hatodikat kezdi a korelnök

Az idősebb korosztályt a hatvanon túliak alkotják. Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere 65 évesen kezdte negyedik ciklusát. Jelen helyzetben biztosra veszi, hogy öt év múlva lezárja község vezetői tevékenységét, tehát döntéséből következően majdani korelnöki tisztséget nem fog betölteni. Filamella Tibor, Györe polgármestere 66 éves, 2015 óta áll a település élén. Ezzel együtt 1990-től 2002-ig önkormányzati képviselő, 2002-től 2015-ig pedig alpolgármester volt. Tehát a rendszerváltás óta, azaz harmincnégy éve közéleti szereplő falujában. A szomszédvár, azaz Izmény polgármestere, Kelemen Ferenc negyedik vezetői ciklusára készül, a 68. életévében.