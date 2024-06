Porga Ferenc polgármestert arra kértük, hogy mutassa be azt a csapatot, akikkel nekivágna a következő önkormányzati ciklusnak. Mint mondta, nyolc képviselőjelölttel indulnak a választásokon a Fidesz-KDNP színeiben. Ő maga, amennyiben bizalmat szavaznak neki, a harmadik ciklusát kezdheti meg a város élén. Csapatának nyolc tagjából hatan már részt vettek a közös munkában eddig is. Ilyen például Cseresznyés Balázs, akivel tíz éve dolgoznak együtt. Ő jelenleg is a Humánpolitikai bizottság elnöke, valamint tagja Süli János országgyűlési képviselő kabinetjének.

A képviselőjelöltek valamennyien a helyi közélet fontos szereplői, elfogadott, hiteles emberek (Beküldött fotó)

A képviselőtestület tagjai között iskolaigazgató, ügyvéd, háziorvos és vállalkozó is van

Megválasztása esetén dr. Molnár Éva ügyvéd is a harmadik ciklusát kezdi meg a képviselőtestületben, ő egyébként az ügyrendi bizottság elnökeként tevékenykedett az elmúlt két ciklusban. A jelöltek között ezúttal is szerepel Gasparics László, a Würtz Iskola igazgatója, aki 2019-től önkormányzati képviselő. Ahogy Porga Ferenc fogalmazott, csapatának fontos tagja Fellinger Károlyné, aki 2019 óta dolgozik képviselőként, de 1994-1998 között a város polgármestere volt. Mint mondta, a leendő testületben ezen túl is számít az ő tapasztalataira.

A képviselőjelöltek között ismét indul a választáson a sokak által ismert és kedvelt háziorvos, dr. Szatmári László, akivel 2014-től tevékenykednek együtt. Széles András alpolgármester is megméretteti magát képviselőjelöltként. Ő 2006 óta alpolgármesterként tevékenykedik Tamásiban, emellett a FIDESZ-Magyar Polgári Párt helyi választókerületi elnöke. Széles András a jelöltek csapatának meghatározó tagja más szempontból is, hiszen ő a választások kampányfőnöke is.

Két új arc is van a képviselők között

Mint megtudtuk, két új jelöltjük is van. – Egyikük Furján Katalin Anett, aki már a tamási Vályi Szakképző intézet igazgatójaként bizonyította kiváló szervezőkészségét. Igazgatóként a közéletben jelentős szerepet játszik. Régóta ismerem és számítanék képviselői munkájára – hangsúlyozta Porga Ferenc. A másik új jelölt Szemlédy-Regős Ákos, aki Siófokon üzemeltet vállalkozást, míg felesége Tamásiban. Családjuk régi tamási família, ezer szállal kötődnek a városhoz, néhány éve vissza is költöztek ide – zárta a képviselők bemutatását a városvezető.