A terem közepén álló szavazóurnák még lezáratlanok voltak, azokra majd vasárnap, az első voksoló jelenlétében kerül a plomba. Azon a napon Szekszárdon 10 egyéni választókerület polgárai döntenek voksukkal arról, ki képviselje őket a közgyűlésben. A város 16 épületben lévő 39 szavazóköréből néhányban még folynak az előkészítések és a felkészítések a következő öt évet sok szempontból meghatározó választásra. Már helyén van 87 szavazófülke, a 192 szavazóurnát is már helyére vitték, és vasárnap majdnem háromszázan dolgoznak majd, hogy zökkenőmentesen, szakszerűen és a törvény előírásainak megfelelően történjék a választás.

Elmondta, különbözik ez a voksolás a korábbiaktól, hiszen Európa parlamenti választás is lesz, és emellett kerül sor a polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására – Szekszárdon a roma és német nemzetiségi választásra -, valamint a vármegyei listás választásokra. Szekszárd ez utóbbiban – vármegyei jogú városként nem érintett.

A szavazófülkében több lapot is ki kell majd tölteni, lesz, akinek hatot is, mondta a jegyzőasszony, s este az urnák zárását követően a szavazatok számlálása is bizonyára a korábban szokottnál tovább tart majd emiatt.

Azért, hogy minden zökkenőmentesen történjen, komoly előkészítés, felkészítés folyt az előző napokban. Több alkalommal volt próbaválasztás, ahol az esetleg adódó szokatlan esetekre is megoldást kaptak. Történt oktatás on-line módon, és gyarapíthatták ismereteiket oktatófilmek, választási füzetek segítségével is.

A vasárnap reggel hat és este hét óra között szavazhatunk abban a szavazókörben, amelyet korábban mindenkinek az elküldött értesítésben feltüntettek. El kell vinni a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt, személyazonosságit, útlevelet vagy vezetői engedélyt, a lakcímkártyát, vagy a személyi számot igazoló hatósági bizonyítványt is, hogy megkaphassuk a szavazólapokat. Érvényesen pedig úgy voksolhatunk, hogy a lapon csak egy jelölt neve mellé tesszük a – szakkifejezéssel – két egymást metsző vonalat, tehát az X-et vagy a + jelet.