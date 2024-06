Elsősorban Sigourney Weaver lenyűgöző alkotása tette igazán maradandóvá ezt az alkotást. Ráadásul Weaver mellett a „töltelék” szereplők is odateszik magukat, nem lehet panasz sem a buta, sem a szuper hekusra, mi több, még a főgonosz karaktere is egészen pofásra sikeredett. A cselekmény úgyszintén kiváló, hisz a film erősen indít, nincs a buta tini thriller-horroroknál megszokott „az első fél órát áttekerhetem” rész, az alkotók egyből belecsapnak a közepébe, és igyekeznek odaszegezni a képernyő elé a nézőt. Emellett (ahogy az első pontban is említettem, mint fontos tényezőt) az érdeklődést is végig fenntartja, üres járat nem igazán van a filmben, csak úgy repülnek a percek. Az egyetlen, amit talán fel lehet róni hibaként, hogy váratlan fordulatoknak eléggé híján van a darab, de ezt akár jó példaként is felfoghatjuk, hiszen nem feltétlenül szükséges csavarokkal tele rakni egy alkotást csak azért, hogy az jó legyen.

Ez a film valóban olyan darab, amelyen nem fogott az idő vasfoga, és a mai, megváltozott filmes világban is remekül megállja a helyét. Aki szereti a hasonló témájú filmeket, és nem „retteg” attól, hogy egy aránylag régi darabot kell legyűrnie, azoknak mindenképpen ajánlott.

