Beiktatták a Tolna-​Baranyai Evangélikus Egyházmegye megválasztott elnökségét, Sefcsik Zoltán esperest és Zuschlag János egyházmegyei felügyelőt, valamint a további tisztségviselőket a paksi evangélikus templomban, ahol megteltek a padsorok az egyházmegye minden pontjáról érkezett hívekkel.

Beiktatták Sefcsik Zoltán evangélikus esperest. Fotó: Wessely Gábor

Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke igehirdetésében a samáriai asszony (Jn 4,1–42) történetén keresztül mutatta be, ahogy Jézus a kúthoz megy, mert maga is szomjas, de végül ő adja az élő vizet, az örök élet ajándékát – önmagát is feláldozva. A megválasztott tisztségviselőkhöz fordulva a jézusi biztatás szavaival arra szólított, hogy ki-ki a maga szolgálati területén, az Atya akaratát keresve, másoknak szolgálva, mások szomját oltva járjon a krisztusi úton – írják az Evangelikus.hu beszámolójában.

Sefcsik Zoltán: küldetésünk, hogy biztosítsuk a krisztusi élő vizet

Az igehirdetést követően Kondor Péter püspök beiktatta tisztségébe az egyházmegyei elnökséget. – A kívülálló objektivitásával, pásztori és testvéri szeretettel szeretném az erőforrások felmérésében segítségemet adni, így terelgetni a gyülekezeteket. Elnöktársammal, Zuschlag Jánossal együtt szeretnénk rendszerszinten biztosítani azt, hogy minél gördülékenyebbé váljon az egyházmegyén belül a kommunikáció – fogalmazott a beiktatást követően Sefcsik Zoltán, újonnan megválasztott esperes, a Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze. Arról is beszélt, hogy korszakunkat szomjassá teszi az esetlegességélmény. Ma nemcsak a holnapról szóló létbizonytalanságtól való félelem, hanem a jelenbe behatoló orientációs zavar is meghatározó. Küldetésünk, hogy mindenki számára és minden eszközzel biztosítsuk a krisztusi élő vizet – mondta. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az evangélium átadása nemcsak lelkészi feladat, hanem az egyetemes papság alapján arra kell biztatni a gyülekezetekben alakuló munkacsoportokat és a közösség tagjait, hogy ismerjék fel és éljék meg a Krisztust szolgáló élet felelősségét, és lépjenek oda embertársukhoz.