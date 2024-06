A feladatok megvalósításához, programjuk, ígéreteik teljesítéséhez kell sok segítség, kapcsolat országgyűlési képviselőkkel, országos főhatóságokkal, s kell az önkormányzatban is egy csapat. Most együtt indul Szabó Attilával, Szabó Róberttel és Zsolnai Istvánnal, s reméli, a következő öt évben mind együtt lesznek. És lesznek mások is a képviselőtestületben, és hiszi, hogy valamennyien azért indulnak a választáson, mert a városért akarnak tenni. S ha ez így van, nem lesz gond, mindenkivel biztos, hogy együtt tud dolgozni.

A választópolgárok kilencedikén dönteni fognak – teszi hozzá. Ők pedig, ha megkapják a bizalmat, megpróbálják becsületesen elvégezni azt a munkát, amelyet vállaltak.

Azt kéri mindenkitől, legyen bármilyen irányultságú, bármilyen gondolkodású, vasárnap menjen el szavazni, mert azzal hogy valaki mellé oda teszi az x-et, jogosult lesz arra, hogy bírálja, értékelje majd a megtörtént eseményeket. Aki nem teszi ezt, az nem mondhatja, hogy jobb lett, vagy rosszabb az élete, mert azzal, hogy nem szavazott, elvesztette ezt a jogot.