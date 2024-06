Tamási egyik legnagyobb rendezvénye a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál, amelyet szombaton rendeztek a Miklósvári parkerdőben, a megújult Dám Pont Látogatóközpontnál. – A városban élők és a környékbeliek kedvelt kirándulóhelye ez, sokan sportolni járnak ide, ahol találkozhat ember és természet, és erre a filozófiára épít a rendezvény is – mondta Porga Ferenc polgármester. Hozzátette, hogy néhány év kihagyás után tavaly térhetett vissza erre a helyszínre a most tizenhatodik alkalommal megszervezett fesztivál, és úgy érzi jó úton haladnak afelé, hogy ez legyen a környék egyik legrangosabb rendezvénye. A fesztivál addig kényszerült másik helyszínre, amíg a Dám Pont építési munkálatai zajlottak, ahol most új kiállítási elemek kaptak helyet a régebbi, népszerű látnivalók mellett. A rendezvényen ezt is meg lehetett tekinteni.

Porga Ferenc polgármester (középen) kiemelte, hogy a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál a természetközeliségre épít Fotó: Kiss Albert

Rendkívül színes volt a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál idei programja

Emellett számos lehetőség közül lehetett választani. – Az elmúlt évek legszínesebb programját sikerült összeállítani – értékelt Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ vezetője. Mint mondta, arra törekedtek, hogy minden korosztálynak kedvezzenek, a kicsiktől kezdve az idősebb generáció tagjaiig. Bár délelőtt a szakadó eső sok családot elriasztott, délután már ragyogó napsütésben pótolhatták be a játékokat. Többek között ugrálóvár és népi fajátékok, kézműves foglalkozások kötötték le az ifjakat, míg a színpadon egymást váltották a különböző műsorszámok. Czink Judit hozzátette, hogy idén először állítottak fel igazi nagyszínpadot, amelyet a fellépők száma, és a számukra szükséges technika is indokolt. Amíg ott a következő produkcióhoz készülődtek az előadók, a mellette lévő kisebb nyújtott néznivalót. A nap folyamán fellépett a Habakuk zenekar, a Pántlika Néptánc Együttes, a Tamási Koncert-fúvószenekar és a Pódium Táncstúdió növendékei. Volt favágási bemutató, gólyalábas produkció és interaktív gasztro show is Buday Péter séffel. Az est sztár előadója az Anna and the Barbies volt, majd dj-k gondoskodtak a jobbnál jobb zenékről.