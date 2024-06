Szabó Péter büszke rá, hogy egyre több okosmegoldást alkalmaznak, okoszebra, okospadok, segítik a paksiak mindennapjait. No meg arra is büszke, hogy Paks a „Virágos Magyarországért” versenyben elnyerte az első helyezettnek járó díjat, s ma már nemcsak atomvárosként, hanem zöld városként is előszeretettel emlegetik. A mostani ciklusban 2500 fát és 35 ezer cserjét ültettek el városszerte.

A városvezető a megvalósított tervek közül kimelte a Gesztenye sor megújulását és a fiataloknak korábban ígért éppen a napokban átadott pumpapályát. Itt emelte ki Szabó Péter, hogy a Dunát is „visszaadják” a helyieknek azáltal, hogy két új csónaklerakót is ki fognak alakítani – erről a napokban lakossági fórumot is tartott.

A következő ötéves ciklusra összeállított paksi program egyik alappillére a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek keretében megújul a főutca, további parkolóhelyeket létesítenek, megépül egy parkolóház, bővül az elektromos buszpark, új okosbuszmegállókat építenek, és a polgármester ide sorolta a közműhálózat fejlesztését is – teljesen kiváltják a régi vezetékeket.

Az épített és természeti környezet programpont keretében folytatódik az Atom tér megújítása, a Duna-part továbbfejlesztése, bővítik a térfigyelőhálózatot (annak ellenére, hogy Pakson a legalacsonyabb az ezer főre jutó bűnügyek száma), folytatják az okosváros programot és applikáció formájában bevezetik a „Paks kártyát”, amivel kedvezményesen lehet majd igénybe venni a városi szolgáltatásokat (strand, tömegközlekedés, színház, mozi), és helyi vállalkozók is jelezték már, hogy ők is csatlakoznának a programhoz, amely által náluk is kedvezményesen vásárolhatnának a paksiak.

A közszolgáltatások minőségének emelése is kiemelt prioritást kap a következő ciklusban. Bölcsőde- és óvodafejlesztésre 1,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre, s tervben van az idősek otthonának bővítése és egy bérlakásprogram beindítása.