Szavaz az ország és benne vármegyénk is vasárnap. Az általános önkormányzati választásokon a polgármester és a képviselők személye a tét. A vármegyei közgyűlés összetételéről is hasonlóképpen döntenek az érintettek. Most lesznek a nemzetiségi választások is, amelyen helyi, területi és országos listákon lehet leadni a voksot. Valamint, az Európai Parlament tagjainak megválasztása érdekében az állampolgárok egy további szavazólapot is kapnak, amelyen a pártok által állított listákra adhatják le szavazatukat.

A szavazás titkos, mindenki maga dönt a fülkében, hogy hova teszi az iksz vagy kereszt jelet (Fotó: Mártonfai Dénes)

Vármegye, listás szavazással

Dr. Ritter Beáta, a Tolna Vármegyei Területi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettese, aljegyző elmondta, hogy a polgármesterjelöltekről egy önálló szavazólapon, a képviselőkről pedig egy másikon dönthetnek a választópolgárok. A tízezer főnél többet számláló településeken választókerületenként egy képviselőjelöltre lehet szavazni, a tízezer lakosnál kevesebbet számláló helyeken pedig legfeljebb annyit lehet választani, ahány mandátum a testületben van. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak magyarországi lakcímmel rendelkező, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő magyar választópolgár szavazhat. A nemzetiségi névjegyzékbe 2024. május 31. napjáig kérhették felvételüket a választópolgárok.

A vármegyei közgyűlés tagjairól listás szavazás dönt, és az összetétel olyan arányban alakul, ahogyan a szavazatok megoszlanak a jelölő szervezetek között. Vármegyénkben a DK, a Fidesz-KDNP, az LMP-Zöldek, a Mi Hazánk, a Momentum, az MSZP és a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület szerepel a listán. Szekszárdon, mint megyei jogú városban, a vármegyei listára nem lehet voksolni.

Többen visszaléptek már

Június 7-én, pénteken 16.00 óráig dönthettek úgy a jelöltek, hogy visszalépnek. A szavazólapok adattartalmának jóváhagyását követően, az elmúlt két hétben 5 polgármester jelölt és 2 települési képviselő jelölt, továbbá 4 nemzetiségi képviselő jelölt lépett vissza. Medinán Dr. Kozics Gordana, Pincehelyen Fekete-Dawud Gábor, Pusztahencsén Wascher Tamás, Nagydorogon Fehér László, Újiregen Fehér Tihamér a polgármester jelöltségről, Kismányokon Illés Balázs, Kisvejkén pedig Sebestyén Zoltán az egyéni listás képviselő jelöltségről mondott le. A szavazóhelyiségekben kifüggesztésre kerülő hirdetményen tájékoztatják a választási irodák a választópolgárokat a visszalépés tényéről, és a kiesett jelölt neve a szavazólapon is áthúzásra kerül.