Magyarországon tehát pont fordítva működik a szervdonáció, mint a televízióban látott amerikai filmekben, nálunk mindenki szervdonornak számít, ha baleset vagy bármilyen más okból agyhalottnak nyilvánítják. Mégsem ennyire egyszerű ez!

Dr. Rodek Gyula. Fotó: TEOL

Bizonyos esetekben élő donorból származó szervadományozásra is sor kerülhet, de még ezekben az esetekben is előfordulhat, hogy aki alkalmas lenne donornak, az nem szeretne átesni a folyamaton, hiszen ez is egyfajta műtét, ráadásul nála egy csonkoló operációnak számít.

A tény az, hogy egy agyhalott ember másik hétnek segíthet szerveivel meggyógyulni, de morbid és egyben szomorú dolog belegondolni, hogy az ő gyógyulásukhoz egy másik ember halálára kell várni. De még ekkor is nehéz a dolog, mert számolni kell a hozzátartozók visszautasításával is.

Dr. Rodek Gyula, a szekszárdi Balassa János Kórház Aneszteziólógiai és Intenzívterápiás osztályának osztályvezető főorvosa volt a HírFm magazinműsorának vendége, aki elmondta, jelenleg a transzplantációs lista igen hosszú, sokszor sajnos a betegek nem kapnak időben szervet. Ez abból is adódik, hogy a hozzátartozók nem járulnak hozzá szeretteik szerveinek kivételéhez. A főorvos mégis arra kér mindenkit, hogy szerettük szerveinek adományozásával segítsenek másik hét ember gyógyulásában.