A nyári vakáció közeledtével a szülők számára az egyik legfontosabb kérdés, hogyan biztosítsák gyermekeik számára a megfelelő időtöltést és felügyeletet. A nyári táborozási lehetőségek kiválasztása különösen nagy kihívást jelenthet, főleg a dolgozó szülők számára, akik gyakran nemcsak egy-két hétre, de akár a teljes tíz hetes vakációra is szeretnék biztosítani gyermekük biztonságos és élménydús programját.

Társaságban sokkal jobban telik az idő, mint otthon, a négy fal között Fotó: MW

A Táborok Lefoglalása Időben

Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője szerint „egyre fontosabbá válik, hogy a szülők időben lefoglalják gyermekeik nyári táborait annak érdekében, hogy biztosítsák a gyerekek megfelelő nyári felügyeletét és élménydús időtöltését. A vakáció és a kínálat szűkülése miatt a táborok kapacitása korlátozottabb, így az időben történő foglalás lehet a kulcs a megfelelő programokhoz való hozzáféréshez."

Ez nemcsak a választék bővítését teszi lehetővé, hanem gyakran anyagi előnyökkel is járhat, hiszen sok tábor kedvezményeket biztosít a korai jelentkezők számára.

Erzsébet-táborok: Kiváló és Kedvező Lehetőségek

Az Erzsébet-táborok évről évre népszerűbbek a szülők és a gyerekek körében is. A különféle táborok széles skálája érhető el, a legnépszerűbbek talán a balatoni Erzsébet-táborok, melyek különösen az ottalvós verzióval aratnak nagy sikert. Ezek a táborok változatos programokkal és tartalmas kikapcsolódási lehetőségekkel várják az iskoláskorú gyerekeket.

A napközi Erzsébet-táborok szintén nagy népszerűségnek örvendenek, mivel a gyerekek lakóhelyén kínálnak színes programokat és biztonságos felügyeletet. A nyári szünetben több száz helyszínen valósulnak meg ezek a táborok, melyeket elhivatott pedagógusok szerveznek és vezetnek. A programban nemcsak Magyarországon, de Erdélyben is szerveznek táborokat, sőt, családok számára is kínálnak lehetőségeket. Külön gondolnak a diabéteszes és a speciális ellátást igénylő, beteg vagy gyógyuló gyermekekre is, akik számára speciális programokat és szakszerű ellátást biztosítanak.

Hosszú Múlt és Gazdag Programkínálat

Az egyik legjobb hely a táborozásra vármegyénkben a Rózsa Tanya Élményfarm, amely igazi vidéki hangulatot kínál a táborozóknak. Az Őcsény szélén elhelyezkedő farmon idén nyolc turnusban zajlik a táboroztatás, amelynek eddig minden alkalommal hatalmas sikere volt. Rózsa László tulajdonos büszkén mesélte, hogy már huszonnégy éve szervezik a táborokat. Már nagyon készülnek az idei első turnusra, ami július első hetében számos izgalmas programot kínál a gyerekeknek. A medencében való lubickolás, a lovaglás és a háziállatokkal való ismerkedés mellett kertészkedhetnek is, így valóban megismerhetik a falusi élet minden szépségét és kihívását.