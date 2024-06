Tanévzáró ünnepélyt tartott a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény sportcsarnokában péntek reggel tizenhárom nem végzős osztály tanulói sorakoztak fel. A diákokat, pedagógusokat és a megjelent vendégeket alkalomhoz illő műsor köszöntötte. Ezt követőn Fülöp Mónika, az intézmény igazgatója tartotta meg beszédét.

Fülöp Mónika elismeréseket adott át az iskola kiválóan teljesítő diákjainak

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Közeleg egy jeles évforduló

Az elmúlt tíz hónapra visszatekintve felsorolta azokat a szakmai gyakorlatokat, tanulmányi versenyeket és egyéb rendezvényeket, melyeken a diákok tovább öregbítették iskolájuk jó hírét. Megnevezte azon pedagógusokat is, akik év közben, munkájuk elismeréseképpen, különböző díjakat kaptak.

– A tanév értékelése úgy kerek, ha a jövőről is szó esik – tért ki az elkövetkező időszakra is. – Idén nyáron már nemcsak Dániába, hanem Németországba és Ausztriába is utaznak tanulók gyakorlatra. A nyáron azt dolgozzuk ki, hogy milyen módon vehetnek részt duális képzésben a mezőgazdasági és közszolgálati technikusok és a gazda tanulók. Természetesen igyekszünk a lehetőségeket kihasználni, hogy szépüljön a környezetünk: a kollégiumi szobák részben megújulnak, informatikai eszközöket szerzünk be. A legnagyobb esemény azonban októberben lesz: az iskola fennállásának kilencvenötödik évfordulóját ünnepeljük.

Átvették a bizonyítványokat is

Az igazgató jutalomkönyveket adott át a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, valamint a sportversenyeken, házi bajnokságokon az élen végző fiataloknak. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ugyancsak díjjal honorálta a közszolgálati képzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulót. Ezt az elismerést az idei évben Zsiga Levente 11. Közszolgálati technikus tanuló érdemelte ki. Fülöp Mónika és Tamási Balázs, a Csapó Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke együtt nyújtotta át Az év tanára és Az év diákja díjat. Előbbi Dumitru Stefán testnevelés szakos pedagógust, utóbbit Gősi Vivien 11. gazda osztályos növendéket illette meg. Különleges színfoltként az Air Soft házibajnokság legeredményesebb csapata is díjazásban részesült. Ezen a megmérettetésen kilenc tanulói csapat és egy tanári csapat indult, a győzelmet a pedagógusok szerezték meg.