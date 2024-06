Néhány napja én is kaptam egy különös telefonos hívást, de szerencsémre már volt dolgom nem egy ilyen „ügyintézővel”, így rögtön tudtam, hogy csak a pénzemre hajt. Feltette a kérdést, hogy jóváhagyom-e a 480 ezer forintos megbízást. Rögtön gyanús lett a dolog, már csak azért is, mert hó végén azért a legtöbb család számláján már nem pihen ekkora összeg, így az enyémen sem.

Feltettem hát én is a kérdéseimet neki. Érdeklődtem afelől, hogy egyáltalán tudja-e a nevemet, illetve hogy melyik pénzintézetnél bankolok, és kértem tőle azt is, hogy diktálja már le a számlaszámomat, hogy biztos lehessek benne, hogy az én számlámról van szó. A vonal bontása után kíváncsiságból visszahívtam a telefonszámot, amiről az állítólagos „ügyintéző” keresett. Egyáltalán nem lepődtem meg, amikor – a hangja alapján – egy fiatal lány szólt bele, aki épp az óraközi szünetet töltötte az iskolában. Ugyanis az is bevett szokásuk már a csalóknak, hogy megbűvölik a hívószámkijelzést, így létező számokról hívnak. Csak éppen a telefonszám igazi tulajdonosának fogalma sincs arról, hogy éppen visszaélnek a telefonszámával.

A telefonos csalók könnyen felismerhetőek

Soha ne adjunk meg semmilyen adatot se e-mailben, se telefonon, se sms-ben! Semmiképp se telepítsünk a csalók kérésére alkalmazásokat telefonunkra vagy számítógépünkre! Ne váljunk csalók áldozatává!