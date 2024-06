A katolikusok, pontosabban a Máltai Szeretetszolgálat gyulaji jelenléte (a helyi iskolában) közismert és nagyszerű, felzárkózást segítő dolog. A közeljövőben átveszik a tolnai idősotthon működtetését is. A Pécsi Egyházmegye hat óvodát, hat általános iskolát és egy gimnáziumot tart fenn Baranyában.

Az egyházak oktatási intézményei

Tolna vármegyében a következő oktatási intézményei vannak a katolikusoknak: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Szociális intézményt hármat működtet Baranyában és egyet, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot Szekszárdon.

A Tolnai Református Egyházmegye ingatlanjairól precíz tájékoztatást adott Rácz József esperes. E szerint 35 templom, hét imaház, 35 parókia (melyből kilenc nem lakott), nyolc gyülekezeti ház, 13 vendégház és 37 temető tartozik hozzájuk.

A györei templomiskola (a szerző fotója)

A vármegye negyven településén vannak jelen. Madocsán általános iskolát, Decsen idősotthont, Dombóváron óvodát működtetnek. Súlyos teher számukra – és a többi felekezet számára is – az elnéptelenedő helyeken lévő ingatlanok karbantartása. Nyári táborok, konferenciák, közösségi rendezvények tartására használják azokat – néhány, szórványban lévő imaházat már el is adtak –, felújításokat pályázati támogatásokból végeznek.

Nem feledkezhetünk meg az egyházi ingatlanok kapcsán a 60-70 éve nem tapasztalt felújítási dömpingről. Számos templom megszépült Tolnában is. A legnagyobb beruházás a bátai Szent Vér-bazilikánál történt.

A mintegy 1,5 milliárdos összköltségű projektnél a munkálatok része volt az épület külső-belső renoválása, a bútorzat és az orgona felújítása, a szabadtéri oltár, a keresztút és a történelmi játszótér kialakítása is.