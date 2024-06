50 ÉVE Oroszlányban, a III. dél-dunántúli bábjátékos napokon Tolna megye bábművészetét három bábegyüttes képviselte. Részt vett a bábjátékosnapokon a sióagárdi Fecske, továbbá a Babits Mihály Művelődési Központ Csirip és Musica elnevezésű bábcsoportja. A sióagárdiak az Aranytaréjos kiskakas című bábjátékot mutatták be, hagyományhoz hű, zsákbábos megoldásban és jó rendezésben. Csiripék a Mackó-sors című bábjátékot mutatták be, újszerű, kesztyűs megoldásban. A Musica Bartók: Falun című játékát mutatta be és azzal az igényességgel, amit tőlük a zömmel szakmai közönség el is várt. (Tolna Megyei Népújság 1974. május 30.)