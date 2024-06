Az immár harmadik alkalommal indított közvélemény-kutatás ez alkalommal kifejezetten két témakörre, a gyorshajtásra és az elsőbbség meg nem adására koncentrált. Összesen közel négyezren osztották meg tapasztalataikat, véleményüket a kérdőív keretében.

Veszélyes a sebességtúllépés

A kitöltők 84 százaléka szerint egyre több a gyorshajtó a hazai utakon. A válaszadók 55 százaléka egyértelműen veszélyesnek tartja a sebességtúllépést, 44 százalékuk szerint pedig ez a közlekedési helyzettől vagy a gyorshajtás mértékétől függ.

A felmérésben résztvevők kétharmada azért tartja veszélyesnek a gyorshajtást, mert a váratlan helyzetek korrigálása sokszor még a megengedett sebességgel közlekedve is nehézséget okozhat akár a legjobb vezetőnek is (61 százalék), és mert a gyorshajtó veszélyezteti nemcsak a saját, hanem mások testi épségét, vagy akár az életét is (67 százalék).

Ennek ellenére a kérdőívet kitöltők több mint kétharmada (68 százaléka) ismerte el, hogy valamilyen gyakorisággal szokott gyorsan hajtani. Minden negyedik válaszadó pedig bevallotta, hogy szokott időnként más autókra „rátapadva” vezetni.

A stoptáblánál nem áll meg mindenki

Az elsőbbség megadása tekintetében valamivel jobban állunk, a résztvevők 99 százaléka – a saját bevallása szerint – minden közlekedési helyzetben, ahol a KRESZ szerint az másnak jár, megadja az elsőbbséget, mert tudja, hogy balesetveszélyes helyzetet is előidézhet, ha nem így tesz.

A stoptáblánál viszont már nem áll meg mindig mindenki, a válaszadók 43 százalékánál előfordult, hogy csak lassít, ha jól belátható az út.