Az önkéntesek gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak Szekszárdon és környékén. Az iskolákban és óvodákban segítenek, ahol különféle programokat és foglalkozásokat tartanak, bekapcsolódnak a napi feladatok ellátásába. Angol nyelven kommunkálnak, bemutatják saját kultúrájukat, új színt visznek az intézmények életébe. A lányok szerint az önkénteskedés hatalmas felelősséggel jár, de mindenkit, így a jövő nemzedékét is arra buzdítják, hogy próbálják ki magukat ebben a szerepben. Véleményük szerint különösen értékes, hogy munkájuk mellett utazhatnak és új dolgokat tanulhatnak.

Az önkéntesek és Letenyeiné Mráz Márta Fotó: Mártonfai Dénes

A Európai Szolidaritási Testület (European Solidarity Corps, ESC) Program

A Polip Ifjúsági Egyesület által szervezett önkéntes programok a European Solidarity Corps (ESC) keretében valósulnak meg. Az ESC egy Európai Uniós kezdeményezés, amely lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy önkéntesként különböző projekteken dolgozzanak az Európai Unió országaiban és azon túl is. Az ESC célja, hogy elősegítse a fiatalok személyes és szakmai fejlődését, valamint hogy hozzájáruljon a közösségi élet javításához.

Letenyeiné Mráz Márta, az egyesület elnöke kiemelte, hogy az ESC program kiváló lehetőség nemcsak a külföldieknek, hanem a magyar fiataloknak is. A program keretében a résztvevők akár egy évet is külföldön tölthetnek, miközben különféle projekteken dolgoznak. Ez lehetőséget nyújt számukra, hogy új kultúrákat ismerjenek meg, fejlesszék nyelvtudásukat és értékes munkatapasztalatokat szerezzenek.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az ESC programra való jelentkezés egyszerű és mindenki számára nyitott, aki megfelel az alapvető követelményeknek. A jelentkezőknek 18 és 30 év közöttinek kell lenniük, és elkötelezettnek a közösségi munka iránt. A programra való jelentkezéshez először is regisztrálni kell az ESC portálján, majd ki kell választani a megfelelő projektet.

Az önkéntesség előnyei

Az önkéntesség számos előnnyel jár a fiatalok számára. Az önkéntes munka során szerzett tapasztalatok segítenek a személyes fejlődésben, növelik az önbizalmat és fejlesztik a kommunikációs készségeket. Emellett lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy új barátokat szerezzenek és bővítsék a kapcsolati hálójukat.

Az ESC programban való részvétel további előnye, hogy a résztvevők megismerkedhetnek más kultúrákkal és nyelvekkel, ami különösen értékes lehet a későbbi karrierjük szempontjából. A programban részt vevő fiatalok gyakran számolnak be arról, hogy az önkéntes munka során szerzett tapasztalatok segítettek nekik abban, hogy jobban megértsék mások nézőpontját és empatikusabbak legyenek.