Dr. Bali Ildikó, Szabó Noémi, és Fusz György csütörtökön veszi majd át a megbízólevelét a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A három politikus nem tudott ott lenni a múlt héten csütörtökön megtartott ünnepi ceremónián, ezért kerül sor a mostani átadásra.

Már a közös munkára készülnek a szekszárdi közgyűlés kormánypárti képviselői.

Fotó: MW Archívum

Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője szintén nem volt ott egy héttel ezelőtt, ő viszont várhatóan most sem veszi majd át a megbízólevelét. Ez abból sejthető, hogy portálunk interjút próbált készíteni az Éljen Szekszárd politikusával, ezért emailben küldtünk neki kérdéseket. Ő viszont érdemben nem válaszolt, csak annyit írt: csütörtöktől a szabadságát tölti.

Az ÉSZ listája sokakat sokkolt

Bomba Gábortól mások mellett azt szerettük volna megtudni, mi az oka annak, hogy a kompenzációs listájuk második helyén Jantner Lászlóné megelőzte azokat a politikusaikat, akik jelenleg is a közgyűlés tagjai. Jantner Lászlóné második helyen szerepeltetése azért is lepett meg sokakat, mert vele kapcsolatban a szekszárdiak már kettő választás alkalmával – 2019-ben, majd 2022-ben – is úgy döntöttek, hogy nem akarják őt a város vezetői között látni.

Arra is kíváncsiak lettünk volna, terveznek-e változást a közgyűlésbe delegált tagjaik között. Erre ugyanis lehetőségük van: ha a bejutott három tagjuk – Bomba Gábor, Jantner Lászlóné, Faragó Zsolt – bárki lemond, akkor az ÉSZ listájáról bárki beülhet a testületbe. Választ viszont erre a kérdésünkre sem kaptunk Bomba Gábortól.