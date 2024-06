Nem mindenkinek van kéznél a nagymama

– Már előre szorongok, hogyan oldjuk meg a nyarat – mondta Kékkúti Sára, kétgyermekes anyuka. – A nagyobbik fiam nyolc, a kisebb hatéves. A nagyobbra még nem lehet rábízni a kicsit, ketten együtt meg még több rossza­ságot csinálnának felügyelet nélkül. Édesanyám vidéken él és elvállalta őket egy hétre, anyósom viszont még dolgozik, így rá nem számíthatunk, legfeljebb hétvégén.

A férjemmel felosztottuk a szabadságunkat, bár szeretnénk legalább egy hetet mind a négyen együtt eltölteni. A nagyobbik fiam öt napos lovas táborba megy, de nem ottalvós, így hozni-vinni kell naponta. Sokba kerül a strandolás is, inkább kirándulunk, túrázunk hétvégenként, és megpróbáljuk hangulatosan – piknikes felszereléssel – eltölteni a nyarat.

Táborból táborba, sokba kerül mindez

– Az ideális helyszín a feltöltődésre a szabadban van, ahol a gyerekek kedvükre mozoghatnak, legyen az mező, erdő vagy vízpart, ahol találkoznak a természettel és eldönthetik, hogy focizni, biciklizni és rohanni akarnak, vagy bunkert építeni, virágot szedni, esetleg fára mászni – sorolta Király Gabriella. – Nem szerencsés az sem, ha folyamatosan távol töltik a szünidőt a gyerekek az otthonuktól.

Sok gyermek egész nyáron utazik, táborból táborba megy. Fontos, hogy a gyerekek megszokott környezetükben, az otthonukban is tudjanak pihenni, az is lehet nyaralás. A nyári szünetben lazíthatnak a hétköznapi szokásokon: alhatnak többet, este nézhetnek tovább filmeket.

Elváltan nehezebb a nyarat menedzselni

Ha elváltak a szülők, figyelni kell arra, hogy a nyári szünetben a gyerekek mindkét szülőjükkel osztozhassanak a kikapcsolódásban, és hogy ezek az együttlétek tartalmasak legyenek, tanácsolta a pszichológus. Az elvált feleknek pedig ügyelniük kell arra, hogy ne méricskéljék össze az apával és anyával töltött időt, ne alakuljon ki verseny, amelyben a drága, tengerparti nyaralás az első díj, a hazai, vidéki pihenés pedig olcsóságnak számít.

Ott van még a legfontosabb dolog is: egy szülő akkor tud felszabadultan, örömmel jelen lenni a nyaraláson, ha neki is van lehetősége a kikapcsolódásra, pihenésre. Ezért nagyon fontos, hogy az úti célt és a nyaralás jellegét lehetőleg úgy válasszuk meg, hogy figyelembe vesszük a saját vágyainkat és határainkat is.