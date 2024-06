Délután három órakor kezdődött az ülés, amelyen a két nappal korábbi választás kapcsán benyújtott észrevételekről döntöttek a bizottság tagjai. Amint azt vasárnap, egész napos hírfolyamban közöltük: Szekszárdon elsöprő győzelmet aratva győztek a Fidesz-KDNP jelöltjei.

A választás a Fidesz-KDNP elsöprő győzelmét hozta Szekszárdon. A kép illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A "civil" ÉSZ-nek számolt volna szavazatokat az MSZP vármegyei jelöltje

A választási bizottság tagjai most arról döntöttek, elutasítják Matus József beadványát. Matus az MSZP vármegyei listájának 9. jelöltjeként indult a vasárnapi választáson. Ezzel párhuzamosan viszont az Éljen Szekszárd által delegált szavazatszámlálóként is részt vett volna az önkormányzati választások lebonyolításában.

Ez viszont összeférhetetlen, vagyis törvénytelen, ezért a Helyi Választási Iroda vezetője korábban kizárta őt a szavazatszámláló tagok közül. Az MSZP-t és az ÉSZ-t egyszerre képviselni igyekvő Matus ezt kifogásolta, ezért újabb beadványt juttatott el a HVB-hez.

A tagok viszont a vonatkozó jogszabályokat alaposan átnézve úgy határoztak, egyhangúlag utasítják el Matus József beadványát, hiszen a törvények egyértelműen fogalmaznak: aki jelölt, – akár az önkormányzati, akár a vármegyei, akár a nemzetiségi, vagy az eu-s választáson – nem vehet részt a voksolás lebonyolításában.

Az már korábban is kiderült, hogy az Éljen Szekszárd az MSZP szekszárdi fiókszervezete. Amint azt hónapokkal ezelőtt megírtuk, Bomba Gábor, az ÉSZ vezetője – akiről vasárnap másodszor mondta ki a szekszárdiak többsége, hogy nem akarják a város vezetőjeként látni – Illés Tamás és Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselőjének társaságában egyeztetett a Gyurcsány Ferenc vezette DK politikusaival a szocialisták szekszárdi, Mikes utcai irodájában a város körzeteinek felosztásáról a jelöltjeik között még tavaly decemberben. Erről, az országos sajtóban is nagy visszhangot kiváltó ügyről portálunk, a teol.hu számolt be elsőként.

Matus József az MSZP listáján indult, miközben a magát civilnek mondó Éljen Szekszárdnak akart dolgozni a választás során.

Forrás: valasztas.hu

Rágalmazó telefonhívásokkal zaklatták a szekszárdiakat a választás napján

Vasárnap, a voksolás napján Berlinger Attila közleményt adott ki, amelyben azt írta, ismeretlenek őt és az általa vezetett Babits Mihály Kulturális Központot lejárató telefonhívásokkal zaklatták a szekszárdi választókat. Ezzel az üggyel kapcsolatban is érkezett beadvány a Helyi Választási Bizottsághoz, viszont mivel a dokumentum nem felelt meg a formai követelményeknek, a tagok nem tehettek mást, mint érdemi tárgyalás nélkül elutasították azt.