A választások napján, június 9-én a német nemzetiségi névjegyzékbe felvett honfitársaink saját önkormányzataikra is szavazhatnak. Az adott településnek, az érintett vármegyének, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egyaránt vannak jelöltjei.

A Magyarországi Német Önkormányzatok Napján a Bonyhádi Kränzlein Német Nemzetiségi Táncegyesület Zipfelmütz gyerektánccsoportja is fellépett

Fotó: Archív felvétel

Ahol a legtöbb német él

A Nemzeti Választási Iroda honlapja azt közli, hogy szűkebb pátriánkban negyvenegy településen adhatják le szavazataikat a német névjegyzéken szereplő személyek. Ha egy-egy városban vagy községben a választás kitűzésének napján a választásra jogosultak száma eléri vagy meghaladja a százat, abban az esetben öt lehet a megválasztható képviselők száma. Száz alatti létszám esetén három képviselő választható.

Száz fölötti német nemzetiségi választói létszámmal tizenkét település rendelkezik, illetve rendelkezett a névjegyzék előállításának március 13-i dátumakor. A voksolásra jogosult német lakosság számát tekintve Bonyhád magasan vezet, itt ugyanis 766 személy járulhat az urnák elé. Némi szünet után Szekszárd és Tolna fej-fej mellett halad egymás mellett, ezt mutatja a 326:325 aránypár. Újabb szünet után következik Dombóvár (168), a sort Paks (152), majd Bátaszék és Gyönk folytatja (143-143), ezután Németkér (139), Györköny (136), Nagymányok (136) Hőgyész (103) és Tamási (101) következik.

Sokatmondó eredményt kapunk, ha a települések helyi önkormányzati választásra jogosult lakóinak számát összevetjük a német névjegyzékbe felvett személyek számával. Ekkor kiderül, hogy a 153 önkormányzati választóval rendelkező Keszőhidegkúton egyúttal 86 a német névjegyzékes lakók száma. Ez több mint 50 százalékos arányt jelent. Önmagához viszonyítva erős német, illetve magát németnek (is) tartó közösséget mondhat magáénak például Szakadát (202:46), Kisdorog (589:98) és Györköny (835:136) is. Az érdekességek közé tartozik, hogy Aparhanton és Varsádon a települési polgármesteri címért induló jelölt német nemzetiségi egyéni jelöltként is megméretteti magát.

Le kell zárni a borítékot

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület önálló területi listával rendelkezik. Ezen kilenc jelölt található. A lista első helyén Féhr György neve olvasható, őt Kardos Gábor Antal, Köhlerné Koch Ilona, Bábelné Rein Mária, Kocsis Sándorné, Hepp Ádám, Glaub János, Forray Edit és Fetzer János követi. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlésében pedig négy hely jut a Tolna vármegyeieknek.