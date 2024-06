Választás zajlott nemcsak nálunk, hanem az Egyesült Államokban is. Igaz, az USA egyelőre előválasztást tartott, de azon is nagyon sokan vettek részt. Köztük volt Bíró Beáta is, aki a kilencvenes évek közepén Tolna vármegyéből, azon belül Tolnáról utazott ki – húsz esztendősen – az óceánon túli ország keleti partvidékén található New Jersey államba. Itt lelt új otthonra.

Bíró Beáta és Adrienn nevű testvére a szavazó helyiséget mutató táblánál

Fotó: Beküldött fotó

Bevándorlók a munkaerő piacon

– Lakhelyem busszal jó egy órányira van New York szívétől, Manhattantől – mondta el lapunknak Bíró Beáta. – A mindennapokban is ezer szál fűz ehhez a világvároshoz. Mivel felnőttkori életem révén már második hazámhoz kötődöm, fontos volt számomra, hogy amerikai állampolgár legyek. De számomra természetes, hogy megtartottam magyar állampolgárságomat is.

– Milyen most a gazdasági helyzet az Egyesült Államokban?

– Jómagam egy takarítással foglalkozó cég tulajdonosa vagyok. Miképpen Európában és nyilván Magyarországon is, nálunk is problémákkal járhat a munkatársak felvétele. Kevés a munkaerő, különösen a jó munkaerő. Ezért, folyamatosan fejlődő cégemnél nekem is gondot okoz az új munkaerő toborzása. Annak ellenére, hogy itt is komoly erőfeszítést igényel az országba érkező bevándorlók kezelése, beilleszkedése a munkaerő piacra.

Hatalmas a média érdeklődés

– Mennyire mozgatja meg a szavazati joggal rendelkező helybelieket az előválasztás?

– Az Amerikai Egyesült Államok nagyszerű ország, ahol jó élni és itt mindig fontos szempont volt részt venni a választásokon. Mostanság, ismerve a világban zajló folyamatokat, még fontosabb. Ugyanúgy miképpen Magyarországon, ahol az emberek ismerik és érzik a világ történéseit és tenni akarnak ez ügyben. S mint amerikai állampolgár, természetesen én is elmentem választani, s ugyanígy tettem korábbi, hasonló helyzetekben is.

– Zajlik-e ilyenkor választási kampány és ha igen, mi jellemzi?

– A választások mindenkor hatalmas média érdeklődés mellett zajlanak, így volt ez most is. Az előválasztások idején is tulajdonképpen egymásra figyel a két nagy párt, azaz a demokrata, illetve a republikánus tömb. Folyamatosan látunk kampány eseményeket, nyomon követhetjük egyes államok előválasztási eredményeit vagy éppen Donald Trump bírósági tárgyalásáról szóló tudósításokat, elemzéseket. A híreket mindig kíváncsian várom. Már tudjuk a két elnökjelölt televíziós vitájának időpontját, ez az esemény meghatározó mozzanata a választásnak.