Simon Csaba, jelenlegi polgármester három cikluson keresztül vezette a települést.

Simon Csaba Várdombon három ciklusban is polgármester volt, októbertől már több időt szentelhet a szenvedélyének, motorozásnak

Fotó: Facebook / Forrás: Facebook

Simon Csaba 13 évig volt Várdomb polgármestere

– A győzelmet nem kell megmagyarázni, a vereséget meg felesleges – mondta Simon Csaba, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult az önkormányzati választásokon. Szoros volt a verseny, hárman indultak a polgármesteri címért.

Simon Csaba elmondta, kicsit csalódott, mert úgy gondolta, a mögötte lévő három ciklus igazolta az ő teljesítményét és bízott abban, hogy folytathatja a munkáját. Igaz, az utolsó hetekben nem járt házról házra, mint a riválisai, nem győzködte az embereket.

Szeptember 30-án letelik a ciklus, decembertől pedig nyugdíjba megy Simon Csaba, mint mondta, kicsit hátrébb lép a közügyektől. Feladata lesz így is bőven, hiszen gazdálkodik, vannak méhei, birkái, szeret sportolni és van két szép unokája.

Az új polgármester egy fiatal jogász

Dr. Tóth Korinnát választották a várdombiak polgármesternek. A fiatal jogász végzettségű családanya független jelöltként indult a választáson. Mint mondta, többen is megkeresték, kérték, mérettesse meg magát.

Dr. Tóth Korinna lesz októbertől Várdomb polgármestere

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: Beküldött kép

– Nyomon követtem a falu önkormányzati munkáját, hiszen 12 éve élek Várdombon, megszerettem a települést, az itt élő emberekkel együtt. Akik ismernek, azok tudják, hogy a végsőkig is képes vagyok elmenni, ha jó és közösséget szolgáló ügyet képviselhetek. Ebben a hivatásom is sokat segít, hiszen jogász vagyok – mondta dr. Tóth Korinna.

Ami pedig a polgármesteri munkát illeti, úgy érzi, nagyszerű képviselőkkel szolgálhatják majd a település érdekeit. Szeretné, ha a képviselőkhöz, polgármesterhez bárki odamenne a problémáival, ötleteivel. Szeretné, ha a helyiek követnék a testületi üléseket, az ott született döntéseket. A baba-mama, és a nyugdíjas klubok mellett, a középkorúaknak is találnának olyan lehetőséget, ahol edzeni, beszélgetni is lehet. Sok az ötlet, bízik benne, hogy mind meg is valósul majd.