Vasútbarátok találkoztak nemrégiben Dalmandon, immár második alkalommal. A helyszín a felújított dalmandi vasútállomás volt, amely már tavalyi átadón is sokakat vonzott, és amely jelenleg a Garancia Mérnöki Iroda Kft. otthonául szolgál. Pálmai Ödön, a cég tulajdonosa – nem mellesleg elhivatott vasútbarát – elmondta, hogy a délelőtti programban meg lehetett tekinteni a 1896-ban épült állomást, amely a felújítás során visszakapta Monarchia-korabeli arculatát. Emellett egy kerti vasút is szolgálta a szórakozást, amelyre nemcsak a kisgyerekek ültek fel szívesen, hanem a vasútrajongó „felnőtt” gyerekek is. A program iránt nemcsak a helyiek érdeklődtek, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeztek vendégek, és minden látogatót meghívtak egy fogadó „aprószögre”, valamint egy szelet nosztalgia „zsírosdeszkára”.

Egykor fontos szerepet töltött be a vasút Dalmand életében Fotó: Pálmai Ödön

Szenvedélyük a vasút

A délután folyamán először dr. Stammné Juhász Luca, Dalmand polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd különböző vasúttörténeti előadások hangzottak el. Elsőként Perger Imre, nyugalmazott MÁV igazgató osztott meg a hallgatósággal érdekességeket a magyarországi vasútföldrajzi nevekről, állomás el- és átnevezésekről. Őt Káldi István, a MÁV fejlesztő mérnöke követte, aki Tolna megye vasútjairól tartott előadást. Beszélt a megvalósult és a tervként maradt szakaszokról, Széchenyi István törekvéseitől kezdve egészen napjainkig. A sort Pálmai Ödön zárta, aki a Dalmand környéki keskeny nyomtávolságú, vagyis kisvasutak történetéről beszélt. Elmondta, hogy a falut egyedülálló módon három vasútvonal is érintette. Egyrészt egy normál nyomtávú, másrészt a már említett kisvasút, illetve egy erdei vasútvonal, amelyen nemcsak fát szállítottak, hanem személyeket is. Például a külterületen élő gyerekek jártak így iskolába a településre.

A dalmandi vasúti szakasz komoly forgalommal bírt, ráadásul jelentős szerepet játszott a monarchia életében is, hiszen Bosznia megszállása idején, az első világháború előtt a hadiforgalom jelentős része ezen a vonalon történt. A személyszállítás 1990 áprilisáig működött, amikor megszűnt Dombóvár és Tamási között a vasúti közlekedés.