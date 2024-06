50 ÉVE Dr. Mohamed Ibrik szíriai mezőgazdasági és földreform-ügyi miniszterhelyettes és minisztériumának vezető szakemberekből álló négytagú küldöttsége meglátogatta Iregszemcsén a Takarmánytermesztési Kutató Intézetet. A vendégeket dr. Kurnik Ernő akadémikus, a Takarmánytermesztési Kutató Intézet igazgatója tájékoztatta az intézet tudományos feladatairól és célkitűzéseiről. A szíriai szakemberek élénk érdeklődéssel kísérték a tájékoztató előadást, s elismeréssel szemlélték a bemutatott növényi kultúrákat. Érdeklődésük elsősorban a több ízben feltett gyakorlati vonatkozású kérdésekben nyilvánult meg, amelyek szoros összefüggésben álltak a súlyos világjelenséggel, az emberi táplálkozás negatívumaival. (Tolna Megyei Népújság 1974. június 20.)

50 ÉVE Vera ikerborjakat ellett. A Paksi Állami Gazdaság gyapai kerületének „sztárja” a kilencesztendős, 1292 - Vera. A félezernyj magyar tarka tehén közül egyesegyedül neki dukál a szíjból készült kötőfék; egyesegyedül ő legelészhet kedvére a gazdaság parkjában. Vera három évvel ezelőtt megörvendeztette, de meg is rémítette a tehenészeket. Az év januárjában is, decemberében is megellett, ami ritkaság. Az esztendő utolsó hóhapjában pedig az istálló síkos padlóján megcsúszott, elesett. A gondozók kényszervágásról hallani sem akartak. Hosszú heteken át naponta fordították egyik oldaláról a másikra a beteg állatot, amíg végre felépült. Vera a maga tehén módján hálálta meg a szeretetet. Eddig harmincötezer liter tejjel fizetett érte; legutóbb pedig azzal hogy két pompás ikerüszőt ellett. (Tolna Megyei Népújság 1974. június 19.)

50 ÉVE 2x2 LXJ – ezt a furcsa nevet választotta magának a tolnaiak kedvelt beatzenekara. Fél éve alakultak, a Merrys és az Astor együttes tagjaiból. Egész nyáron a tolnai művelődési ház kerthelyiségében szórakoztatják a fiatalokat. (Tolna Megyei Népújság 1974. június 20.)