Veterán gépjárművek vonultak végig nemrég Regöly utcáin. Ez a rendezvény – a Falunappal és a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezésében zajló Pereckalács Fesztivállal egybekötve – mondhatni már hagyomány a településen. Még akkor is, ha ez a motoros-autós összejövetel a covid miatt három, illetve négy évvel ezelőtt el is maradt.

Még ilyen autó matuzsálem is átgördült Regöly utcáin

(Fotó: Lécser Szabolcs)

Ízlett a vadpörkölt

Most azonban nemcsak ismét felberregtek a múlt századot idéző traktorok, motorkerékpárok és autók, hanem egyenesen csúcsot is döntött létszámuk. Hiszen, mint azt Hanák Tibor, a szervező Regölyi Veterán Egyesület elnöke elmondta, több mint háromszáz gépjárművet regisztráltak a helyszínen. A tulajdonosok az ország különböző területeiről – Budapesttől kezdve Debrecenen át Kecskemétig – érkeztek erre a naptárukban jó előre bekarikázott, gépesített seregszemlére. Általában nem egyedül jönnek, hozzák családtagjaikat is, akik a valóban különleges látványosság és élmény részeseiként öregbítik Regöly jó hírét.

– Számos régi, visszatérő barátunk, ismerősünk van – tette hozzá a fentiekhez Hanák Tibor. – Mindannyian nagyra értékelik azt a vendégszeretet is, amivel fogadjuk őket. A helyi vadásztársaság jóvoltából a felállított sátorban vadpörköltet tálaltunk számukra, az ételből négyszázötven adag fogyott el. Közben, a retro stílus jegyében a MikiNiki duó lépett színre a nyolcvanas évek slágereivel.

Negyven percen át vonultak

A felvonulás délután két órakor kezdődött, a menetet az önkormányzat autóbusza vezette fel. Mögötte libasorban haladtak a régi traktorok, az oldtimer motorkerékpárok és személyautók. Többek között Csepel, MZ, Pannónia, Simson fémjelezte a kétkerekűek, Citroen, Ford, Renault, Trabant, Wartburg pedig a négykerekűek seregét. Hangos dudálás, tülkölés, motorbőgés közepette telt el ez a közel negyven perces parádé, amit az út szélén tartózkodó közönség nagy érdeklődéssel és tetszéssel kísért figyelemmel. A felvonulás végeztével a gépek leparkoltak és tulajdonosaik fogadták az érdeklődőket, akik nemcsak felvételeket készíthettek, de beülhettek az utastérbe is.