A vihar miatt keletkező villámárvíz a kisváros több pontján is károkat okozott: volt ahol az útra rengeteg iszap került, máshol a patak felett átívelő híd korlátja szakadt le. A Sereg családnak pedig az otthona lett oda.

A vihar nyomán keletkező villámárvíz teljesen tönkretette a nagymányoki Sereg család életét. Fotó: Bencze Péter

Aki tud, segít a családnak

A család egyik tagjával, Dáviddal sikerült néhány mondatot váltanunk. A fiatal férfi azt mondta, nagyon sok segítség és felajánlás érkezett hozzájuk az elmúlt napokban, amiket – mivel nem tudnak mindent újra megvenni, amit a víz tönkretett – örömmel fogadtak.

Sajnos nem tehetjük meg, hogy mindenből újat vásároljunk, így elfogadjuk, amiket ajánlanak.

– mondta portálunknak Seregi Dávid.

A helyiek és a környéken élők főként a házba szükséges használati tárgyakkal igyekeznek újra otthonossá tenni a nagy bajba került család házát. Így voltak akik bútorokat, vagy szőnyegeket, mások ruhákat ajánlottak fel, de élelmiszert is kapott a család.

Az önkormányzat is segít a Sereg családnak, most például azzal, hogy elszállítják az udvaron összegyűlt, a víz által használhatatlanná tett eszközeiket. A család tagjai most egyébként minden erejükkel azon vannak, hogy minél hamarabb újjáépítsék az életüket, ez viszont nem lesz könnyű, és olcsó sem, ezért a felajánlásokat még mindig szívesen fogadják.

Mindenüket elvitte a vihar

Június harmadikán alig egy óra alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott le több Tolna vármegyei településre, köztük Nagymányokra is. Az eső miatt szabályos villámárvíz alakult ki a kisváros több utcájában, komoly károkat okozva.

A Sereg családnak mindene odalett, a házukban térdig érő víz lepett el mindent. Esélyük sem volt a hatalmas vízmennyiséggel szemben: előbb az udvart öntötte el több, mint egy méter magasan a beáramló víz, majd az otthonuk következett.