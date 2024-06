130 ÉVE Zöldojtás. Bozsolik Ferencz decsi tanító, ki valóságos úttörője az amerikai szőlőkulturának, ismert szakképzettségével jó szolgálatot tesz minden dij nélkül a népnek azáltal, hogy elméleti és gyakorlati előadást tart nekik. Múlt vasárnap is dobszó utján hívta fel a lakosságot, hogy a Késmárky-féle dűlőben levő szőlőjében készséggel ad gyakorlati oktatást mindazoknak, a kik a szőlő zöldojtását elsajátítani akarják. Felhívásának szép eredménye is volt, a mennyiben 40-50 gazda jelent meg, kiket bele is vezetett a zöldojtásba. Ily lelkes apostolra nagy szükség van, mert a nép nagy része még mindig ellenszenvvel viseltetik az amerikai szőlővesszők iránt, sőt tavaly Decsen megtörtént az is, hogy többen a már elültetett amerikai szőlővesszőket ki is szántották. (Tolnamegyei Közlöny 1894. június 24.)

130 ÉVE Villámcsapás áldozatai Báttaszéken. Schuszter Stofl jómódú földmives és községi elöljáró felesége, fia és velük egy napszámos asszony, özv. Vetzl Józsefné f. hó 18-án az alsó nyéki határban fekvő földjükön munkában voltak. Alig, hogy megebédeltek, a közelgő vihar láttára ketten egy nagy fa alá menekültek, mig a legényfiu a megijedt lovak elé állott a fától távolabb. Még nem is sejditették a vészthozó vihar teljes erejét, midőn a fiú és távolban a menhelyről néző munkások szemeláttára Schuszternő és özv. Vetzlné a villámütés által találva, egymásra dőltek, kiadva lelkűket.

(Tolnamegyei Közlöny 1894. június 24.)

130 ÉVE Jégvihar. Nagy jégvihar pusztított Német-Kér község határában, mely mindent elvert, úgy, hogy az idén a német-kériek sem aratni, sem szüretelni nem fognak. Dunaföldvárott a hét folyamán óriási zivatar dühöngött, a bölcskei határban pedig óriási jégeső, mely a szőlőket teljesen tönkretette. (Tolnamegyei Közlöny 1894. június 24.)