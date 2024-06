110 ÉVE A dédapa búja. Meghalt Mözsön egy kedves, két éves fiúcska agy szél hűdésben. Az egyik dédapa, a község legöregebb (89 éves) embere naponként ott üldögélt a ház előtti utcai padon s pipázgatva vigyázott kis dédunokájára és játszadozott vele, életének ez egyedüli örömével. Most azonban, hogy az ő kis Jánoskáját öreg szívének megőrjítő bánatára kivitték az akáclombos temetőbe: a csaknem teljesen vak öreg ember mindennap kitipeg-csoszog – fél arasznyikat lépkedve s az utat botjával kitapogatva – a csendes emberek birodalmába, a kis dédunoka sírjához, imádkozni és sírni. És haza-hazatérve, zokogva panaszolja el övéinek, hogy hiába hívja, szólongatja az ő drága kis Jánoskáját, az csak nem felel neki. (Tolnamegyei Közlöny 1914. június 14.)

110 ÉVE Halálos autó elgázolás. A folyó hó 9-én gróf Benyovszky autója egy 5 és 7 éves gyermeket Paks község határában elgázolt. A súlyosabban sérült 5 éves kislányt az autón hozták be Szekszárdra a Ferenc közkórházba, ahol e hó 11-én a szenvedett sérülésekbe belehalt. (Tolnamegyei Közlöny 1914. június 14.)

110 ÉVE Gyilkos villám. Végh Ferencz dunaföldvári gazdaember felesége a múlt héten künn dolgozott a mezőn, mikor hirtelen vihar támadt és egy villámcsapás megölte. (Tolnamegyei Közlöny 1914. június 14.)

90 ÉVE A szekszárdi fogházból megszökött Márkus Szabó János madocsai kovácslegény, akit Musztács Ferenc csendőrőrmester meggyilkolásáért már a Kúria is halálraítélt. Márkus Szabót most a télen elkövetett öngyilkossági kísérlete óta, amikor az ereit felvágta és majdnem elvérzett, fokozott figyelemmel őrizték. A vakmerő, elszánt embernek e rendszabályok ellenére is sikerült megszöknie. A csütörtöki séta végeztével, mikor már minden fogoly bement a fogház folyósójára, a halálraítélt ember villámgyorsan átugrott a két méter magas léckapun keresztül a gazdasági udvarba, majd az 5 méter magas kerítésfalhoz épített tyúkólon, sertésólon és istállón macskaügyességgel felkúszva feljutott a kerítés tetejére, átlépett az 1 méter magas tüskésdrótsövényen és leugrott az utcára, ahonnan azonnal teljes erejéből futni kezdett a Flórián hídon keresztül a Kadarka-utca felé. Az alarmírozott (riadóztatott - a szerk.) fogházőrség és a kerékpáros rendőrség, valamint Adorján kerékpáros vármegyei altiszt, a szökés véletlen szemtanúja percek alatt üldözőbe vette a futó embert, aki dr. Martin József szőlőjének kerítését felszakítva felrohant a szőlők közé, ahol elvesztették szem elől. Rövidesen felriasztotta a rendőrkapitányság a rendőröket, valamint a csendőr iskolát is, úgyhogy nemsokára 24 rendőr és 60 csendőr vette üldözőbe M. Szabót, körülzárva egy hatalmas területet, melynek körét mindig szűkebbre húzták. A vörösesbarna ruhában és micisapkában szökött rabnak azonban nyoma veszett és az üldözők, akiket éjjel féltizenkettőkor és reggel 6 órakor pihent erőkkel váltottak fel, lapzártáig még mindig nem találták meg a halálraítélt gyilkost. (Tolnamegyei Ujság 1934. június 16.)