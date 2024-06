Tavasz óta tart a virágosítás Szekszárdon. A munka pedig egyre látványosabb. Ezúttal a Béri Balogh Ádám utca környéke lett szebb.

Folyamatosan zajlik a virágosítás Szekszárdon. Fotó: Mártonfai Dénes

Virágok díszítik a déli városrészt

Az újonnan kihelyezett dísznövények egészen a csatári körforgalom környékétől a rendelőintézetig díszítik mostantól a várost. Spanyol Adrienn portálunknak azt mondta, igyekeztek olyan virágokat és cserjéket választani, amelyek kifejezetten kedvelik az erős napsütést és a magas hőmérsékletet.

Ezért esett a választásuk a leanderek mellett a babérmeggyre. Ezek mellett pedig olyan dísznövény is kikerült most, amely majd télen hoz virágot, így a városnak az a része a hideg hónapokban is szemet gyönyörködtető látványt nyújt majd.

A szakemberek több, mint harminc növénnyel tették most szebbé Szekszárdot. A növényeket előtte gondosan előkészítették, permetezték és visszametszették azok ágait.

A mostani egyébként nem az első hasonló kezdeményezése a Spanyol Adrienn vezette brigádnak. Nem régen ők helyezték ki az egykori Skála Áruház felújított épülete elé azokat a leandereket is, amik a korábbi években a Béla király téren voltak láthatóak a tavaszi időszaktól kezdve egészen őszig. És szintén Spanyol Adriennék keze munkáját dicsérik azok a növények, amik a város főterét, a Béla király teret díszítik.

A virágosítás folytatódik, helyieket is bevonnak

Amint azt Spanyol Adrienn portálunknak elmondta, tovább folytatják a város virágosítását. A szakember próbál helyi borászatok vezetőivel egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy a termelők ajánljanak fel régi, már használaton kívüli hordókat Szekszárdnak, amikbe aztán a kertészeti munkatársak növényeket ültetnének és a város különböző pontjain. helyezhetnék ki azokat.

Sőt, Spanyol Adrienn arról is beszélt, indítanak egy programot, ami során a magánszemélyek által megunt, esetleg túlnőtt leandereket "örökbe fogadják".

Szívesen veszik tehát azok megkeresését, akik megválnának szeretett növényüktől.

Azt osztályvezető azt mondja, ezek elszállításában is segítenek, ha arra igény mutatkozik. Ezt követően gondoskodnak arról, hogy a virág megfelelő kondícióba kerüljön, és kihelyezik azt Szekszárd valamely közterületére. Akinek tehát olyan leandere van, amire már nincs szüksége, keresse bizalommal Spanyol Adriennt, a +36209640193-as telefonszámon.