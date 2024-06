A diákok a WHO által meghirdetett „Egészség és környezet” című nemzetközi pályázatra küldték be alkotásaikat. A harmadikos és ötödikes fiatalok munkái közül pedig három be is került a legjobbnak ítéltek közé.

Nemzetközi rajzversenyen szerepeltek sikeresen a Baka István Általános Iskola diákjai.

Forrás: Facebook

A WHO naptárát így Márkvárt Szofi, Priger Ákos, és Allegue Donina rajzai is díszitik. A diákok felkészítője Will-Polgár Judit volt.