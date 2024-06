Cél a teljes absztinencia

Egyikük E., egy 36 éves fiatalember, aki két és fél hónapja van az intézetben. Azt meséli, hogy profi sportoló volt és húsz évesen használt először kábítószert. Akkor még csak alkalomszerűen, nyaranta, társasági fogyasztóként. Néhány éve azonban gyomordaganatot diagnosztizáltak nála, eltávolították a gyomrát, és ekkortájt veszítette el a nővérét is, szintén rák miatt. Depresszióssá vált, kedélyjavító gyógyszereket kezdett szedni, de egyre mélyebbre süllyedt. Megjárta a pszichiátriát, kábítószerbirtoklás miatt rendőrségi ügye is volt, majd amikor újra pszichiátriára került, ott javasolták neki a zsibriki intézetet. Azt mondja, azon szerencsések közé tartozik, aki rendezett családból jött, felesége, ötéves kisfia most is eljöttek hozzá, de azt is tudja, a függőség mennyire tönkre tudja tenni a kapcsolatokat és ellehetetleníteni a napi munkavégzést. Apjával megromlott a viszonya, házassága is veszélybe sodródott a szerhasználata miatt. Rövid távon az a célja, hogy önmagával rendben legyen, hiszen ez a hosszú távú célkitűzésének is az alapja, ami a teljes absztinencia, és hogy a családi élete is rendben legyen.

A huszonnyolc férőhelyből jelenleg tizenkilenc foglalt

Fotó: Beküldött fotó

Míg beszélgetünk, odahívja B.-t, akit úgy mutat be, hogy ő itt mindenki apukája. A 49 éves férfi hárítja ezt, de tény, hogy sok van már mögötte mind szerhasználatban, mind terápiában. Tizenhárom és fél hónapja van Zsibriken, számára már a munkahelykeresés, a társas kapcsolatok építése a következő feladat. Bizakodó, hiszen számíthat a már felépült társak segítségére, és több szakmája is van. Úgy véli, el tud majd helyezkedni, a kereset azonban nagy kérdés. Azt mondja, annyi pénzt szeretne keresni, amiből meg tud élni, de az sem jó, ha túl magas ez az összeg, mert az felerősíti vágyvezérlést, és akkor nagy a kísértés.