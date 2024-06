Zsikó Zoltán 2021. szeptember 24-én tett esküt, mint a Tolna Vármegyei Közgyűlés újonnan megválasztott, társadalmi megbízatású alelnöke. Korábban – 2017 és 2020 között – a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, tehát a kultúra a közművelődés területén.

Zsikó Zoltán három éve alelnöke a Tolna Vármegyei Közgyűlésnek

Fotó: Beküldött fotó

A közélet azonban nem nem számított ismeretlen terepnek számára, hiszen már huszonkét éves korában önkormányzati képviselő volt lakóhelyén, Alsónyéken. Az ország közönsége úgy ismerte meg egykoron, mint tehetséges, Junior Prima Díjjal is honorált népdal énekest. Fellépett a világ számos országában, Pozsonytól kezdve New Yorkig.

Zsikó Zoltán a teol.hu podcast vendégeként kérdéseinkre válaszolva áttekintette az elmúlt időszak vármegyei fejlődését. Beszélt a TOP-os források jótékony hatásáról, valamint az új Duna-híd adta előnyökről is. Az építmény számára személyes érintettséget is jelent, hiszen a Duna túloldalán, Kalocsa városában is dolgozik, mint az ottani innovációs központ ügyvezetője.

Végezetül arról is beszélt, hogy miként, milyen tervekkel, célkitűzésekkel várja a közelgő választásokat. Mint fogalmazott, számára és csapata számára Tolna vármegye fejlődése a legfontosabb. Éppen ezért azon fog dolgozni, hogy térség a következő évek nyertese legyen, és ebből a munkából egy újabb vármegyei önkormányzati ciklusban is szeretné kivenni a részét.