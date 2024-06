Zsikó Zoltán 2021. szeptember 24-én tett esküt mint a Tolna Vármegyei Közgyűlés újonnan megválasztott, társadalmi megbízatású alelnöke. Korábban a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tennivalóit látta el, de ezzel együtt a közéleti tevékenység sem volt idegen számára. Hiszen már huszonkétéves korában önkormányzati képviselőnek választották lakóhelyén, azaz Alsónyéken.

Zsikó Zoltán három éve alelnöke a Tolna Vármegyei Közgyűlésnek

Fotó: Beküldött fotó

Felelősségteljes napi munka

– A közgyűlési alelnöki tiszt nevezhető a nagyszínpadra lépésnek? – kérdeztük célzatosan, hiszen Zsikó Zoltán a népzene porondján is kiemelkedő teljesítményt mondhat magáénak.

– Kicsi, vagy nagy, ezt nehéz eldönteni – válaszolt Zsikó Zoltán. – Azt gondolom, hogy a közéletben, ahol emberekkel és ügyekkel foglalkozunk, feladatok vannak, egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál. Valamennyi komoly gondolkodást és felelősségteljes napi munkát igényel. A vármegyénél Orbán Attila kollégámmal együtt vagyunk alelnökök, a hagyományoknak megfelelően. Mindig is igyekeztem és igyekszem szorgalmasan és kitartóan megfelelni feladatomnak. Az vezérel, hogy Tolna vármegye élhetőbb, jobb és sikeresebb legyen.

– Mit emelne ki az alelnöki tevékenységével is fémjelzett időszakból?

– Vármegyénk az Európai Uniós, úgynevezett TOP-os források felhasználásával is foglalkozik. Ezeknek a forrásoknak szűkebb pátriánkban nagyon sok település volt a nyertese. Azt láthatjuk, hogy több milliárd forintnyi értékben történtek infrastrukturális fejlesztések, csapadékvíz-elvezetések, eszköz beszerzések és így tovább. Ezzel együtt azt vallom, hogy szép a múlt, de nézzük meg azt is, hogy mit hozhat a jövő. Úgy érzem, hogy az újabb, jelentős fejlesztéseket tekintve most rajtunk, azaz a dél-dunántúli térségen, Baranya, Somogy és Tolna vármegyéken van a sor. Nagyon fontos, hogy végrehajtsuk Navracsics Tibor miniszter úr ezzel kapcsolatos stratégiáját. Ebben jelentős feladat jut a vármegyéknek, és mi erre a feladatra és erre a munkára jelentkezünk az elkövetkező öt esztendőben. Így lehet ez a térség a következő évek nyertese.