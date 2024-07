130 ÉVE Borzasztó gyilkosság. A felső-ireghi csendőrség egy borzasztó gyilkosság nyomára jutott, mely még tavaly követtetett el Nagy-Szokolyban. Az eset a következő: Tánczos Vendel nagyszokolyi molnár négy tagból álló családjával nagy nyomorúságban élt és midőn neje ismét áldott állapotban volt, meghívatta neje beleegyezésével Szántó Örzsi kuruzsló asszonyt, hogy a magzatot már születése előtt ölje meg. Miután ez a vasorrú bábának nem sikerült, az asszony megszülte élve a gyermeket, kit azután saját édes apja, Tánczos Vendel, az anya szeme láttára megfojtott. E szörnyű gyilkosság elkövetője, valamint a szívtelen anya és a vasorrú bába is a büntető bíróságának adattak át. (Tolnamegyei Közlöny 1894. július 1.)

130 ÉVE Lövöldözők. Általános a panasz Szegzárdon, hogy egyes tanulók, kereskedő inasok és segédek vakmerő bátorsággal nemcsak a szabadban, hanem a népes utczákban is valóságos vadászatot tartanak hasznos éneklő madarainkra. E hasznos madárkáink kipusztítóira tartozó kötelességünk az illetékes hatóság figyelmét felhívni, mert a közbiztonságot is veszélyeztetik az által, hogy világos nappal különösen a Séd-patak mentén jobbra-balra röpítik a golyókat. Hogy mennyire veszélyes még önmagunkra nézve is az ilyen tiltott mulatság, azt az alábbi eset is szomorúan illusztrálja. Ugyanis Módly Zoltán és Kóbor János polgári iskolai tanulók szintén vadászatot tartottak kedves éneklő dalosainkra s e közben Kóbor János Módly Zoltán fegyverével Alliquander Tamás szegzárdi bádogos mester fiának czombjába lőtt, kit úgy kellet azután szülei lakására szállítani. (Tolnamegyei Közlöny 1894. július 1.)

130 ÉVE A Dunába ugrott tanuló. Adrovitz Györgyike, a szegzárdi polg. leányiskola negyedik osztályát végzett tanulója, a fölötti szégyenében, hogy két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert, múlt vasárnap megtartott zárünnepély után szülői tudta nélkül Tolnára ment és ott beleugrott a Dunába. Az elkeseredett leányt azonban még élve sikerült a vízből kimenteni. (Tolnamegyei Közlöny 1894. július 1.)