A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az aktualitásokat tekintve hozzátette, Magyarország kapta meg az uniós elnökséget. Ennek központja idehaza a Várkert Bazár, ahol a Nemzetpolitikai Államtitkárság is működik.

– Tehát azt is mondhatjuk, hogy az unió központjába a nemzetpolitika került. Ez olyannyira igaz, hogy a magyar kormány elmúlt 14 évi munkájának homlokterében a nemzetpolitika volt, vagy legalábbis minden intézkedésünket, amiket meghoztunk, azt az egységes nemzetpolitika szemlélete alapján tettük. Reméljük, hogy ez a későbbiekben is így lesz – hangsúlyozta Potápi Árpád János. Majd kifejtette, és ha már Budapesten, a Várkert Bazárban van az elnökség központja, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy erre az egy hétre egy kicsit keletebbre jött, mintegy 700 kilométerrel, hiszen a fél parlament, a fél kormány és miniszterelnök úr is itt lesz velünk. Tehát azok a gondolatok, amelyek a kormány munkájában megfogalmazódnak és majd az intézkedésekben helyet kapnak, azok ide is kerülnek – és itt is fogalmazódnak meg – a következő napokban. Ez az elmúlt években is így volt.

– Nagyon sok olyan gondolatot váltottunk valóra, amelyet itt, Tusványoson fogalmaztunk meg az elmúlt évtizedekben. Gondoljunk csak a kettős állampolgárságra, az oktatási-nevelési támogatásokra, vagy éppen a Határtalanul! programra. Ezekre valamennyien büszkék lehetünk, ahogy arra is, hogy ezek a gondolatok a politikai-közéleti beszélgetések során kerültek előtérbe – fűzte hozzá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.