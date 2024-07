– Egy bizonyos határon túl csődöt mond a tudomány, a logikus gondolkodás. Az már a hit világa, ahol azonban mégiscsak szeretnénk megérteni a megérthetetlent. Ön is írja egy helyen, hogy teológiai problémái mindenkinek, a papoknak is vannak. Hogyan oldhatók meg ezek?

– Ha valaki keresztény, várni kell, hogy megoldódjanak – mondja Barsi Balázs szerzetes. – Nem kell mindent rögtön megérteni. Egy olyan teljességet fogadtunk el Krisztussal, amelyben nem lehet azonnal kiigazodni. Olyan ez, mint amikor beleszületünk ebbe a világba, és fokozatosan fedezzük fel, hogy jé, ez ezzel összefügg, az meg amazzal. A hívő ember elfogadja a Szűzanya szeplőtelen fogantatását, Jézus dicsőséges feltámadását, a szentségek misztériumát. Ha türelmesek vagyunk, és gondolkodunk, imádkozunk, szent írókat olvasunk, egyszer csak minden összeáll.

– Minden? Rájövünk a Szentháromság titkára?

– Nem jövünk rá; el kell fogadni. Az az alap: Jézus identitása, hogy kicsoda ez a názáreti? Az értelem olyankor hallgat, amikor olyasmivel kerül szembe, amit nem tud megfejteni, kitalálni. Ez nem azt jelenti, hogy az értelem nem kell a hithez. Kell, csak másképp. Az emberi értelem képes eljutni az egy Istenig, ám az isteni belső, a Szentháromság felfoghatatlan. De ha kétezer éve ezt hirdeti az egyház, a szentek miatt, a vértanúk miatt elfogadom. És ha ezt elfogadtam, a többi dolog is kezd megvilágosodni. Például, hogy honnan van a mi személyünk (nemcsak a szüleinktől), honnan van a szeretet? S ha ezek a dolgok összeállnak, akkor megnyugodhatunk, megbizonyosodhatunk arról, hogy jól döntöttünk, amikor mindezek előzményeként elfogadtuk a kitalálhatatlant és megfejthetetlent.

– Megfejthetetlen az is, hogy miért nem okosodik meg az emberiség. Miért követi el generációról generációra ugyanazokat a hibákat? Miért gyilkol, miért háborúzik? Rálőttek májusban Robert Ficora, most meg Donald Trumpra. Mikor térünk észre?

– Valóban zavaró, hogy az ember, miközben az életkörülményei egyre jobbak, mintha lelkileg, érzelmileg nem fejlődne. Jelen van a rossz, ám azt is észre kell vennünk, hogy a legmostohább történelmi korokban is kitart a jó. És a jóké a jövő! A jó meg tud bocsátani. Nyitott, őszinte. A gonosz viszont kérlelhetetlen, miközben érdekei szerint lavírozik. Pedig nincs olyan, hogy valaki a parlamentben nyakkendős úriember, a magánéletében meg másféle normákat követ. Én se csak az oltár mellett vagyok pap!