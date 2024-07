Nyaralni érkezett a tolnai vármegyeszékhelyre néhány napja a fővárosban élő Aranyosi Réka és Cimpa nevű kutyája. Velük voltak Réka barátnői is. Azt tervezték megünneplik, hogy a fiatal nő elvégezte az állatorvosi egyetemet és közben pihennek is. Réka vakációja viszont egyre inkább kezd egy rémálomra hasonlítani.

Cimpa gazdája, Aranyosi Réka pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki segít neki kedvence megtalálásában.

Forrás: Facebook

Egy lyukas kerítésen esett ki Cimpa

Réka és Cimpa a Kisbödő utcában szálltak meg. A kutya súlyos beteg: kisagy-sorvadásban szenved, emiatt pedig komoly gondok vannak a mozgáskoordinációjával. Réka úgy fogalmazott: az állat folyamatosan dülöngél, olyan benyomást keltve, mint egy ittas ember. A járása bizonytalan, gyakori, hogy „belegabalyodik" a járásba, ilyenkor pedig előfordul, hogy egyszerűen elesik.

Ez történt azon a bizonyos napon is, amikor Cimpának nyoma veszett: a kutya elesett, ami vesztére épp a kerítésen levő egyik lyuk mellett történt. Az állat aztán pillanatok alatt kifordult a lyukon, majd lecsúszott egy meredek partfalon, s már méterekre volt a gazdájától. Cimpa ekkor már nem tudott visszamászni a meredek partfalon és a város irányába indult. Hiába kezdték Rékáék azonnal keresni, a kutatás azóta sem vezetett eredményre.

Több ezren aggódnak a kutyáért

Cimpa történetét több Facebook csoportban is megosztotta Réka. Az elveszett, súlyos beteg kutya története pedig rengeteg ember érzelmeit indította meg. A „Ments meg!“ nevű online közösség tagjai közül már több, mint 4800-an osztották meg Réka felhívását, amivel Cimpát keresi. De nem csak online, a való életben is szép számmal akadnak, akik szívükön viselik a négylábú sorsát. A „Szekszárdon hallottam“ Facebook csoportban is rengetegen fejezték ki aggodalmukat Cimpa sorsa miatt.

Réka azt mondta, polgárőrök és civilek is bekapcsolódtak a kutya keresésébe és több jelzést is kapott az elmúlt napokban azzal kapcsolatban, hogy a város egy-egy részén látták Cimpát kóborolni.

Az ebet a legutóbb, július 7-én, vasárnap este látták a Létay Menyhért, vagyis a korábbi Landler Jenő utcában. Cimpa megijedt egy másik kutyától, majd legurult egy dombon, de utána elsétált.

Az állat egyébként – mivel mentett kutya – rendkívül jól bírja víz és élelem nélkül is, ez pedig sokat javít a túlélési esélyein.