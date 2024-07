Könnyen elfeledkezünk arról, hogy élni jó

Juhász Csilla kiemelte, hogy a kegyelettel emlékezés az áldozatoknak szól. Gesztus a múltnak a jelenből, figyelmeztetés a jövőnek. Arról is beszélt, hogy a világban most is számos helyen bombáznak városokat, réteket, halnak meg millió számra emberek. Feleségek, férjek, anyák, apák, testvérek, gyerekek. – Olyan könnyen elfeledkezünk arról, hogy élni jó. Mert természetes nekünk. A csönd, a napsütés, a méhek zümmögése, a virágillat – mondta. Egy szintén tanárrá lett egykori tanítványát idézve pedig hozzátette: „a történelem a lábunk alatt van.” Jusson ez néha az eszünkbe Újdombóvár utcáin is!

A dombóvári önkorményzat nevében Pintér Szilárd polgármester, illetve Horváth Józsefné és Gyarmati Éva képviselők vettek részt a megemlékezésen

Forrás: Facebook

A megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. A dombóvári önkormányzat nevében Pintér Szilárd polgármester, illetve Horváth Józsefné és Gyarmati Éva képviselők, a MÁV képviseletében Szabó Csaba, a MÁV Zrt. területi igazgatója, Varga Róbert, Forgalmi Csomóponti

Főnökségvezető és Csizmadia Anett üzemmérnök, míg a Dombóvári Városszépítő Egyesület nevében Müller Ádám és Takács Istvánné rótta le tiszteletét. Mellettük civil megemlékezők helyeztek el virágokat.