Családi nap várta az érdeklődőket szombaton Gerjenben. A tavalyi, nagy sikerű kezdeményezés után immár második alkalommal népesült be a helyszín, azaz a sportpálya. A közönséget a szervezők nevében Gyalog Hortenzia, a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesületének elnöke köszöntötte.

A Családi nap egyik „varázslatát” az óriási buborékok jelentették a gyermekek számára

Fotó: Molnár Gyula

Mint lapunknak elmondta, a helyi önkormányzat és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fő támogatásával zajló találkozó célja az volt, hogy színes, játékos, vidám programok közepette ismerkedjenek egymással a felnőttek és a gyermekek. Alakuljon ki közöttük még szorosabb kötelék, kovácsolódjon össze a közösség, hiszen együtt minden egyszerűbb és könnyebb.

Családi nap hozott hűs habpartyt

Ezekkel a célkitűzésekkel szemmel láthatóan sokan egyetértettek, hiszen egyes becslések szerint összességében akár a félezret is megközelíthette a jelenlévők száma. Nemcsak helybeliek éltek a felhőtlen kikapcsolódás lehetőségével, hanem hőgyészi, szekszárdi és tolnai vendégek is. Vargáné Kunczt Orsolya, a NOE Al-Duna Régió vezetője pedig Pécsről érkezett Gerjenbe. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Romhányi Károly, a község polgármestere is.

A kora délelőtt első műsorszámaként az Iberican tánciskola helyi csoportja mutatkozott be, Hacsa Mónika egyesület vezető irányításával. Ezután a MeliFitt, azaz Dudoma Tamásné Melinda fitness tornája mozgatta meg a résztvevőket. Ugyancsak szép sikert arattak látványos koreográfiájukkal a MESZ Dance táncosai.

A délelőtt folyamán emellett – Magó Zsuzsanna és Lacza Zsolt segítők közreműködésével – focis és ügyességi játék színesítette a programot. Nagy érdeklődést váltottak ki az óriási buborékok, ezeket Verőczei Péter „alkotta”, sajátos technikával. Kozák Éva népi fazekasmester, Gerjen díszpolgára az agyagozás rejtelmeivel ismertette meg a gyermekeket. Véghné Sándor Emma, a Gerjeni Református Missziói Egyházközség lelkipásztora játékos, a lelket is ápoló elfoglaltságokat biztosított saját standján. A nebulók egy-egy feladat teljesítésekor pecséteket gyűjthettek, azok birtokában pedig zsákbamacska húzásra nyertek jogot.