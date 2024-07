Cserkésztáborban év közben is vannak rendszeres, vagy egyes alkalmakhoz, ünnepségekhez kötődő programjaik, de amiről közismertek, az a nyári cserkésztábor. Ott emberesednek meg, ott válnak közösséggé, sőt egyéniségekké is. Mert az egymásra utaltság mellett, az önmagukra utaltságra is szükségük lehet bizonyos helyzetekben, a nomád körülmények között.

Kedves Benedek a konyhasátorban. A szerző fotója.

Idősebb cserkészek is meglátogatják őket

A szekszárdi, 608-as számú Schola Caritas Cserkészcsapat Belecska mellett táborozik ezekben a napokban. A parancsnok Pogány Donát, két helyettese: Petrits Botond és Berta Zsolt. Az első éjszakát – a szerdáról csütörtökre virradót – mint mindig, most is szabadtéren, függőágyakban töltötték. Hisz a táborépítés nem megy gyorsan. Először a három nagy, közösségi sátrat állították fel: a konyhát, az étkezőt és a szertárt (raktárt). Aztán következtek a lakósátrak (ottjártunkkor, csütörtökön), valamint a járulékos létesítmények elkészítése: zászlófelvonóhely, marmonkannás víznyerő, mosakodóhely és a latrina.

Az étkezősátor cövekelése. A szerző fotója.



– Az első nap tízen jöttünk ki előkészíteni a dolgokat – mondja a parancsnok – a többiek fokozatosan érkeznek busszal, vagy a szülők kihozzák őket kocsival. Összesen 60-65-en leszünk, nagyjából 14 és 22 év közöttiek. Szigorú napirendet tartunk be, ébresztőtől takarodóig. Lesz sport, lesznek kézműves foglalkozások, csapatépítő játékok, strandolunk Kisszékelyen, és az egyik napon meglátogatnak bennünket idősebb cserkészek, akik majd az egykori élményeikről mesélnek.

Erik atya misét mutat be a tisztáson

Kedvelt ez a Belecska melletti táborhely. Közel a műút, tágas a tisztás, nem túl sűrű, de árnyat adó az erdő, és az erdész is segítőkész, ellátja vízzel és jótanácsokkal a fiatalokat. Egy kocsit használnak bevásárláshoz, poggyászfuvarozáshoz, más civilizációs eszköz (mobil, laptop) bár nem tiltott, de mellőzendő.

Készül a latrina az erdőben. A szerző fotója.

– A természetben töltött napok értékesek – hangsúlyozza a táborvezető. – Figyelünk arra, hogy a gyerekek ne telefonozzanak. Fedezzék fel a kisközösségben, a barátok között idő szépségeit! Élvezzék, hogy olyan dolgokat csinálnak, ami egyébként nem jellemzi a hétköznapjaikat! Az önellátás és a hit is lényegi eleme a cserkészetnek. Sokan érkeznek katolikus iskolából, számukra nem lesz újdonság a reggeli áhítat, az étkezések előtti, utáni és az esti ima. Szombaton Erik atya, a szekszárdi káplán fog eljönni hozzánk, és misét mutat be a tisztáson.