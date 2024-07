A 67. Nemzetközi Dunatúra június huszonkettedikén indult a németországi Ingolstadt városából, majd az ausztriai Inzell, a szlovák főváros, Pozsony, több magyar város – közöttük Paks –, ezt követően vajdasági, horvátországi, bulgáriai települések érintésével végül a romániai Braila szakasz megtételével zárul. A túra résztvevői Ingolstadt és a Fekete tenger között összesen 2455 kilométert eveznek augusztus harmincadikáig. Paksra, az ASE - csónakházba szombaton érkeztek a dunatúra résztvevői, velük együtt a Magyar Honvédséghajói, kenui, katonái is, ők Esztergomtól Paksig épp százhetvenhat kilométert tettek meg, ezzel is megünnepelve, hogy a Magyar Honvédség idén 176 éves. A dunatúra magyarországi szakaszának paksi állomása így a záróünnepsége is volt a számukra. A beérkező katonákat a Magyar Tüzér Egyesület díszlövései, valamint a tartalékos katonákból álló Miskolci Tábori Tartalékos Fúvós zenekar fogadta.

Koronczai Tibor, a Magyar Honvédség ezredese köszöntőbeszédében elhangzott, hogy a Duna az európaiság egyik kiemelt jelképe.



Koronczai Tibor, a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred ezredese, ezredparancsnoka köszöntő beszédében elmondta, hogy a 67. Nemzetközi Dunatúra eseménye nem csupán a kitartás és a csapatszellem ünnepe, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a Dunának Európa egyik legfontosabb folyójának mentén élők összetartása és együttműködése mennyire erős és élő. A Duna az európaiság egyik kiemelt jelképe, ami különös erővel bír az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi időszakában, és amelyben a magyar katonai hagyományoknak, azok megteremtésének és megőrzésének jelentős szerepe jut. Az 1956-ban alapított Nemzetközi Dunatúra a világ leghosszabb és legrégibb szervezett vízitúrája, amely a Fekete erdőtől a Fekete tengerig tart. A nyolc országon átívelő kétezerötszáz kilométert magába foglaló eseményen először vesz részt a Magyar Honvédség.





Koronczai Tibor ezredes elmondta, hogy a kiválasztott Esztergom-Paks dunaszakasz hossza jelképes, hiszen a százhetvenhat folyamkilométer megegyezik a Magyar Honvédség százhetvenhat éves megalapításával. Büszkék arra, hogy a túrán résztvevők között bátor, elhivatott, tartalékos katonák is vannak, akik nem csak a hazájukat szolgálják, de a természet iránti szeretetüket és a közösség erejét is bizonyítják.