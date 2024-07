Közösségszervező, kultúrházvezető és könyvtáros egy ezerlelkes kisfaluban, Felsőnyéken. Pere Rudolfné csak ötvenévesen kapcsolódott be ebbe a munkába, de addig se unatkozott, ugyanis tíz gyereket szült.

Pere Rudolfné az általa készített prezentációt mutatja, mely a helyi civil szervezetek működését és lehetőségeit ismerteti (A szerző fotója)

Visszahúzódó típusú rendezvényszervező

Jó kezekbe került a közösségszervezés Felsőnyéken. Pere Rudolfnénak nagy gyakorlata van ebben, mondhatni a nap 24 órájában közösségi tevékenységet szervez.

– Tíz gyerekem és húsz unokám van – vázolja a helyzetet. – Emiatt sokáig, 2013-ig, ötvenéves koromig nem is tudtam elmenni dolgozni. Akkor szólt a polgármester dr. Balogh Béla, hogy lehetőség van kulturális közfoglalkoztatásra. Így kezdődött. Később főállásúvá váltam. Megszereztem a szükséges végzettséget, vezetem a könyvtárat, rendezvényeket szervezek. Talán a kapcsolatépítés áll hozzám legközelebb. Szervezni szeretek, de az előtérben nyüzsögni, szerepelni nem. Inkább visszahúzódó alkat vagyok.

– Milyen nagyrendezvények vannak itt?

– Falunapok, szüreti felvonulások már régóta, s az én indítványozásomra elkezdtük az idősek napját és az anyák napját is közösségi szinten megünnepelni.

– És kik mozognak a közéletben? Milyen civil szervezetek vannak?

– Régebben több csoport volt, aztán főleg a Covid miatt megcsappant a számuk. Ma már focicsapata sincs a falunak. Annakidején a kézimunkaszakkör tagjaira lehetett leginkább számítani a rendezvények előkészítésénél, lebonyolításánál. A sütő-főző klub is sikeresnek bizonyult. Sokat köszönhetünk a Nemzeti Művelődési Intézet által közvetített előadásoknak. Most már nem egyenként kell pályázgatniuk a falvaknak, hanem a térségi kulturális program keretein belül, ami nagy könnyebbséget jelent.

A nazarénusoknál nincs fogamzásgátlás

Közművelődési munka, nagycsalád mellett. Manapság a nők általában 1-2 gyereket szülnek. Megkerülhetetlen a kérdés, hogy miért vállal valaki tízet. Vallási okok miatt?

– Nazarénus családba születtem – mondja –, nálunk a fogamzásgátlás nem megengedett, a Jóisten dönti el, hány gyermekkel ajándékoz meg bennünket. Vannak gyülekezetek közötti találkozók, szeretetvendégségek, s egy ilyen alkalommal talált rám a párom.

– Honnan került Felsőnyékre?

– Hódmezővásárhelyről, 1986-ban. Furcsa volt nekem, mert ott több mint százan jártunk a gyülekezetbe, itt meg egy kis csoport működött, ma is csak 15 körüli a létszám. Eleinte családoknál találkoztunk, a gyülekezeti házunk 1990-ben készült el.

– A munkája és a hite összeegyeztethető?

– Persze. Heti 24 órában alkalmaz a polgármesteri hivatal, s lelkiismeretesen elvégzem a feladatokat. Összehozom a korosztályokat, időseket, fiatalokat, s készítettem egy prezentációt, a kulturális közéleti helyzetről és a lehetőségekről. Van iskolánk nyolcvan gyerekkel, akik bevonhatók például a jeles napok megünneplésébe, az egészséges életmód programokba vagy a kézműveskedésbe. Volt interaktív bábelőadás, költészet napi műsor; a létszám kicsi, de a lelkesedés nagy. Gondoltam arra is, hogy ideje lenne egy falutörténetet írni és kiadni. Nemrég tartottak itt egy előadást a helyi értéktárcsoport tagjainak és más érdeklődőknek a levéltári kutatások módjáról. Ez segítséget jelenthet a nyugdíjas pedagógusoknak és más esetleges résztvevőknek. Történtek megörökítendő érdekességek a település múltjában. Például itt bujdosott egy rövid ideig Deák Ferenc a szabadságharc leverése után. Emlékét őrzi a helyi értéktárban szereplő Deák-pince.