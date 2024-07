Az idősebbeknek Dodó, a fiatalabbaknak Dodó bácsi. Ismert alakja a kajdacsi közéletnek a 69 éves Vaczula József, aki másfél éve fejezte be saját, különleges járműve, egy háromkerekű, fekvő bicikli – vagy inkább tricikli – elkészítését.

Vaczula József már 1500 kilométert tekert fekvő triciklijével, amihez hasonló a vármegyében, de talán az országban sincs (a szerző fotója)

– Mondtam a haveroknak – meséli –, hogy csinálok én magamnak egy jó kis járókeretet. Két éve, nyáron kezdtem, és december 31-én álltam ki vele a műhelyemből. Tettem vele egy szilveszteri próbautat a faluban. Kényelmes, nem kell egyensúlyozni, csak tekerni. Huszonegy sebességes. Emelkedőn felfele vissza kell kapcsolni a legalacsonyabb fokozatba, úgyis megizzad az ember. De ez más kerékpároknál is így van. Jól működik, mentem már vele 1500 kilométert.

Nem tervrajz alapján dolgozott

– Van valamilyen mozgásszervi vagy vérnyomásproblémája, azért csinálta?

– Nincs szerencsére semmi gond az egészségemmel. Sportoltam, hatvanéves koromig én voltam a kajdacsi focicsapat kapusa. Lelkileg is rendben vagyok, presbiterként veszek részt a hitéletben.

– Ezt a járművet hogyan rakta össze? Volt műszaki leírás vagy tervrajz?

– Saját elképzelések alapján dolgoztam. Menet közben találtam ki, mi, hogyan legyen. Nem hajtott senki, ráértem bütykölgetni. Nem vagyok a tévé előtt ücsörgő alkat. Ha nincs kerti tennivaló, télen famunkákat is csinálok. Lépcsőt, korlátot, terasztetőt és dísztárgyakat: vázát, gyertyatartót, tányért esztergálok. A faesztergát is magam készítettem. Egy időben veszélyes helyen lévő fák kivágását is vállaltam.

Fából esztergált munkáit mutatja a kajdacsi ezermester (a szerző fotója)

A barátok régi kocsiját még megszerelgeti

– Alapvetően ugye autószerelő?

– Igen, abban a szakmában dolgoztam a legtöbbet, meg személy és teherfuvarozóként. A faesztergálás csak hobbi.

– Vállal még nyugdíj mellett munkát?

– Autószerelést, idegeneknek nem. Rokonok, barátok elhozzák néha a régi kocsijaikat, amelyekhez jól értek, és megcsinálom nekik, ingyen. Vagy a biciklijüket. S amíg dolgozom az övékén, megnézik az enyémet. Ilyen szerintem nem sok lehet az országban. Kétkerekű fekvő járgányt már láttam kettőt a környéken – Szekszárdon és Medinán – de triciklit még sehol.