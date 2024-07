Újabb műtéten van túl Etessy Anett, a 15 éves paksi lány, akinek több adománygyűjtést is szerveztek már az elmúlt években. Anett egy ritka krónikus betegséggel, az úgynevezett CMT 2C-vel küzd, amely egy genetikai rendellenesség, az idegrendszert és az izmokat érinti. Egy évvel ezelőtt Barcelonában már megműtötték, lazítottak az izmain a térde alatt a talpáig és a hónaljában. Bár magát a betegséget nem szüntethette meg a beavatkozás, de a lány járása és tartása, életminősége javult tőle.

Etessy Anett pozitívan áll a folytatáshoz. Forrás: Facebook

Etessy Anett gyógyulását sokan támogatják

Már akkor tudható volt, hogy idén újabb műtétre lesz szükség, amelyre a család össze is gyűjtötte a pénzt. A TelePaks.net írja, hogy segítséget nyújtott ehhez a városvezető Szabó Péter is, aki polgármesteri keretéből ajánlott fel Anett gyógykezelésének támogatására 500 ezer forintot. A hagyományos őcsényi kamionos felvonulás bevétele is Anettet és családját segítette.

Etessy Ibolya, Anett édesanyja arról számolt be, hogy a júniusi spanyolországi műtét során lánya lábának felső részén lazították meg az izmokat. Két hete állhatott először lábra, eszköz nélkül nem, de bottal tud közlekedni. Ám ezzel nincs vége a megpróbáltatásoknak, ugyanis a műtétet hathetes intenzív terápiának kellene követnie, ezt azonban a család már nem tudja finanszírozni. Jelenleg 1,3 millió forint hiányzik a terápia elkezdéséhez.

Mikler Roland licitre bocsátotta a mezét

Anett rehabilitációját támogatja az OTP Bank-Pick Szeged játékosa, Mikler Roland is, aki a jó ügy érdekében felajánlotta licitre a mezét, a befolyt teljes összeget pedig Anett gyógykezelésére fordítják. Anettnek az intenzív terápia mellett – orvosa elmondása szerint – legalább egy évig kell dolgoznia azon, hogy a rendes járásmintát megtanulja. A 15 éves lány nem adja fel, folyamatosan arra törekszik, hogy állapota javulhasson. Emellett a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. osztályos tanulójaként folytatja tanulmányait.