A Kölesd Községi Önkormányzat és a Kölesdi Közéleti Egyesület közös rendezvényére negyvenkét nevezés érkezett. Idén nemcsak kettesfogat – három kategóriában –, hanem egyesfogat, valamint póni kettesfogat is rajthoz állt, utóbbi két kategóriában.

A lovas sporteseményt Greifenstein József polgármester – egyúttal verseny igazgató – nyitotta meg, ezután a fogatok rögtön meg is mérkőztek egymással. Az adottságoknak és a két napos, gondos előkészítésnek köszönhetően kiváló pálya állt rendelkezésükre. A reggelivel és ebéddel egyaránt megvendégelt fogatosok általános véleménye szerint a kölesdi helyszín nemcsak kellően nagy, jól kiépített, de hűs területeket is képes biztosítani az érzékeny lovaknak. A szervezők természetesen a közönségre is gondoltak, a tűző nap elől sátorba lehetett húzódni. A látogatók számára büfé állt rendelkezésre, étellel-itallal, a gyermekek szórakoztatásához pedig légvár járult hozzá. A rendezvény keretében tombola sorsolás is lezajlott, a támogatóknak köszönhetően számos díj talált gazdára, a két fődíj ötven-ötvenezer forintos vásárlási utalvány volt.

Az eredmények a következőképpen alakultak: egyesfogatban Kajtár Gábor (Zombai Lovasklub Egyesülete) végzett az élen. Mindkét póni kettesfogatban Bőhler Péter (Zombai Lovasklub Egyesülete) szerezte meg az első helyezést. Kettesfogatban Oszkó János (Pincehelyi LSE), Földes Dániel (Fülöpházi Lovas Egyesület) és Nagy István (Pincehelyi LSE) állhatott fel a dobogó legfelső fokára.