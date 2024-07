Földrajz fenoménok: együtt, munkával

A siker titka? – tette fel magának is a kérdést Gruber László, majd így válaszolt. – Első körben „fel kell fedezni” azokat a tehetségeket, akik eséllyel indulhatnak tudásuk bizonyítására. Miután „megszólítjuk egymást” – hiszen ez nem csupán a tanár feladata –, megbeszéljük, hogy ki és mekkora fölös kapacitással rendelkezik. Hiszen versenyeredményt elérni földrajzból a heti egy-két tanóra mellett alapvetően lehetetlen. A legfontosabb az, hogy nyerjük el egymás bizalmát! Aztán következhet a közös munka, jórészt délutánonként, esténként és a hétvégén... Természetesen nem tudok minden gyerekkel ugyanannyit foglalkozni. Elsősorban a „kicsiket”, a „kezdőket” támogatom nagy rendszerességgel. A 11-12. évfolyamosokkal szemben pedig jóval nagyobb önállóságot várok el, persze cserben őket sem hagyhatom. Azt azért nem gondolhatja senki sem komolyan, hogy például az idei versenyszezonban nyolc verseny tizennégy kategóriájában egyforma mennyiségű és minőségű felkészítést tudok vállalni. Így is – bár ezt nehéz kiszámítani – mintegy háromszáz plusz tanórát fordítottam a diákok tudásának csiszolására. Roppant fontos, amit számtalan pedagógus hajlamos elfeledni: először a felkészítő tanár „tanulja meg” a versenyt, ugyanis e nélkül nincs esély a kiváló szereplésre. És ez minden tantárgyra vonatkozik! Lehetséges, hogy ez a legnagyobb munka? Ha a diák mellénk áll, bizalmat szavaz nekünk – jelentős szülői támogatással, amiért mindig is hálás voltam és vagyok, hiszen ennek hiányában megint csak elszállnának az esélyek – már csak egyetlen, bár elég nagy lépés a kiemelkedő szereplés. Nos, ez lenne a rövid „recept”. Mindenki nyugtázhatja, hogy ebben semmi extra nincs, csupán azt csináljuk, ami a feladatunk. Roppant szerencsés embernek tartom magam, hogy nem kell nyomás alá helyeznem a diákokat, amikor egy-egy versenyre jelentkeznek. Ez így van azzal együtt, hogy eléggé kritikus vagyok, ugyanis nálam mindig a minőség, és nem a mennyiség számít! Tanítványaim így is kitartanak mellettem, akár öt-hat évig is. Bár mindig megteszem, de ez úton is szeretném köszönetemet kifejezni diákjaimnak, szüleiknek, és természetesen iskolánknak is, próbálkozásaink töretlen erővel zajló támogatásáért. Ne tűnjék szerénytelenségnek, de az eredmények tükrében talán joggal jelenthetem ki, hogy ezzel gimnáziumunk hírnevét is öregbíthetjük.