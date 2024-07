Sajnos, ahogy azt a statisztikák is mutatják, a szinte elviselhetetlen forróságban megnövekszik a balesetek száma, ami nemcsak a közúti forgalmat, hanem a tömegközlekedést is jelentősen hátráltatja. Nemrégiben személyesen is megtapasztaltam, milyen frusztráló lehet a közlekedés a hőségben. Vonattal utaztam, amely sajnálatos módon húsz percet késett. Ez a kis időcsúszás elég volt ahhoz, hogy lekéssem a csatlakozásomat, így egy órával később tudtam volna csak elindulni a végső úti célom felé, azonban az a vonat is késett még háromnegyed órát. Persze sokan csak legyintenek majd, ismerve a magyar tömegközlekedést, hiszen nyilván nem egyedi az esetem, de tanulságos lehet tovább olvasni, ha Ön is ingyen utazna.

Ingyen utazhat, ha kiáll az igazáért. Forrás: Getty Images

Az infópultnál próbáltam jegyet cserélni, hogy legalább a következő csatlakozásomra biztos helyem legyen, de először nem akarták kicserélni a jegyemet. Nem hagytam annyiban a dolgot, kiálltam az igazamért, és végül sikerült elérnem, hogy ingyen kicseréljék a jegyemet. Fontos megjegyezni, hogy természetesen tudtam igazolni a késésem okát. Bár a késés miatt a napom sokkal hosszabbra nyúlt, és a hőségben való várakozás különösen kimerítő volt, mégis pozitív tanulságot is levontam: fontos, hogy kitartsunk az igazunk mellett, és ne adjuk fel könnyen, még akkor sem, ha az adott helyzetben ez nehéznek is tűnik.