A szekszárdi piac gombaszakértője lapunknak elmondta, hogy a gyilkos galócák többnyire a tölgyfáknál találhatóak, valamint bükkfáknál is, de pillanatnyilag nincs olyan sok belőlük. A mérgező gombafajtát a világoszöldes árnyalatú kalapjáról tudjuk felismerni.

Egy szép vargánya a fák alatt. Egészséges és nagyon finom az erdei gomba. Az ehető gombák szedése közben fontos, hogy felismerjük és elkerüljük a gyilkos galócát

Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Gyilkos galócák az erdőben

Érdemes figyelmesen tájékozódni, hogyan lehet felismerni a gyilkos galócát, amelyhez, ha hozzányúlunk, még nem kerülünk veszélybe. Ám ha véletlenül leszedünk egyet, és az egy kosárba kerül az ehető gombákkal, akkor dobhatjuk ki a kosár teljes tartalmát. Ugyanis a gyilkos galóca törmeléke rákerül az ehető gombákra, így azzal együtt készítenénk el a gombás ételt - ugyanúgy mérgezést kapunk. A gombaszakértők figyelmeztetnek, nem szabad kockáztatni, hogy ismeretlen eredetű gombát együnk, jó ha tudjuk, hogy mindig a kísérletezésből és a meggondolatlanságból van a gond.

Vizen is átúsznak a gombákért

A Gemenci erdőben többféle ehető gombafajtát találhatunk, például téli fülőkét, gévagombát, utóbbinak tavasszal és nyáron is szezonja van, ismertette lapunknak a szekszárdi piac gombaszakértője.

Nagyon fontos, hogy szakértővel vizsgáltassuk meg a szedett gombákat, hogy elkerüljük a mérgezést. Fotó: MW

Hozzátette, hogy a gombagyűjtők szenvedéllyel végzik tevékenységüket, és bár még most is vannak erdők, ahol nehéz közlekedni az erdőben található vízfolyások miatt. Hozzátette, hogy ha már tizenhat - tizenhét fok van, akkor azt is vállalják, hogy belemennek a derékig érő vízbe, és akár átúsznak egy-egy nagyobb vizet, hogy végül gombákra leljenek. Vállalják a szúnyogcsípéseket, a hideget, a nem kitaposott utakon haladást, a kidőlt, eldőlt fatörzsek látványát. Olyan ez mint a vadászszenvedély vagy a horgászat, a gombászok tíz-tizenöt kilométert is megtesznek, hogy végül rábukkanjanak az ehető gombákra.

Szekszárdi csiperke is van

A szekszárdi piac gombaszakértője azt is ismertette, hogy Tolna vármegyében pöfeteg gombákra, vargányára, lilatönkű pereszkére, és szekszárdi csiperkére is lehet bukkanni. A védett császár gomba is megtalálható térségünkben, valamint a szarvasgomba is, amelynek gyűjtése engedélyköteles. Sárga gévagombából például akár egyszerre húsz-harminc kilogrammot is lehet szedni Tolna vármegyében, ha ismerjük a helyeket, és meg tudunk előzni más gombászokat.

A gomba idei árait is tekintve nagyon is megéri gombászkodni Tolna vármegyében is.